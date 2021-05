SpaceX y su exitosa misión: ¿cuáles son los próximos desafíos espaciales?

Desde la primera nave espacial con un hombre a bordo, viaje liderado por Yuri Gagarin en 1961, se han ido acumulando los logros espaciales. El último de ellos culminó este domingo.

Después de una estadía de seis meses en el espacio, la misión Crew Dragon Resilience de SpaceX, que transportaba a los astronautas de la Nasa Michael Hopkins , Victor Glover y Shannon Walker, y al astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Soichi Noguchi, finalmente regresó a la Tierra, marcando varios hitos en su regreso.

Los astronautas viajaron 71.242.199 millas terrestres durante sus 168 días en órbita (con 167 días a bordo de la estación espacial), completando 2.688 órbitas alrededor de la Tierra, convirtiéndose en la misión de mayor duración de una nave espacial estadounidense tripulada y el primer aterrizaje nocturno desde el regreso del Apollo 8 en 1968.

¿Cuáles son los próximos desafíos espaciales en el corto plazo?

Diego Mardones, astrónomo de la Universidad de Chile y doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, señala que el próximo gran objetivo sigue siendo Marte. El objetivo de la exploración a Marte sigue estando concentrado en el estudio de geología, ciencias atmosférica, búsqueda de agua y microfósiles. “Y la próxima gran misión es ExoMars (ExoMarte) de la Agencia Espacial Europea (ESA), en conjunto con Agencia Espacial Federal de Rusia, que despegará en 2022 con un nuevo rover”.

Pero Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Astrofísica CATA, recuerda que antes hay un paso intermedio: la Luna. Dice que hace muy poco, SpaceX ganó un contrato multimillonario con la Nasa, “en el marco del Programa Artemisa, con el fin de construir una nave que SpaceX llama Starship, que permita llevar de vuelta al hombre a la Luna”. Si todo sale bien, y el Congreso de Estados Unidos sigue aprobando los fondos, dice, eso será en 2024.

Klaus Von Storch, ingeniero aeroespacial y candidato a astronauta chileno, establece que después de la exitosa misión de SpaceX y la Nasa, “los próximos pasos están enfocados en llegar a Marte, que justamente está siendo investigado profundamente como hemos visto en el último tiempo”.

El objetivo mediano o final en Marte es llevar seres humanos. “Para lograrlo, los esfuerzos se van a concentrar primero en la Luna, y una gran cantidad de misiones estadounidenses, europeas, asiáticas, para establecer colonias, llevar seres humanos nuevamente a la Luna, cerca del Polo Sur, donde sabemos que hay agua congelada bajo la superficie”, dice Mardones.

Para llegar a Marte, “aún se requiere mucha investigación de aspectos de la atmósfera o radiación. Pero ya se está desarrollando lo que sería la fase intermedia, llegar a la Luna. Pretenden llegar con la primera mujer, es un hito súper importante, así como viajes privados para orbitarla”, añade Von Storch.

Marte y la Luna son los grande objetivos espaciales en el corto y mediano plazo. En la imagen, un Tesla Roadster en el espacio, tras ser enviado por el cohete Falcon Heavy de SpaceX en 2018.

El desarrollo de esta nave también será muy importante, para que SpaceX cumpla su más ambiciosa meta que es precisamente llegar a Marte. “Según Elon Musk, a fines de 2024, la empresa ya tendría la tecnología para enviar a Marte una nave no tripulada. La meta final es que en 2026, SpaceX sea capaz de poner personas sobre la superficie marciana. Como ellos dicen en su sitio web, If we get lucky, es decir (Si tenemos suerte)”, dice Herrera.

SpaceX de Elon Musk, “es la empresa dedicada a la comercialización del espacio que ha sido más exitosa, no es una erupción de último momento, sino que llevan al menos 20 años trabajando en ello. Es la compañía seleccionada para llevar seres humanos a la Luna en 2024, pero el impacto de estas nuevas tecnologías, va a ser incluso mayor en viajes dentro de nuestro planeta Tierra que en la exploración espacial”, argumenta Mardones.

Von Storch explica que la idea de llegar a Marte, “es un tremendo desafío logístico, requiere una nave que se demora siete meses en llegar. Tengo fe en una tecnología que está en desarrollo hace 40 años, un motor de plasma que podría entrar en servicio durante los próximos años y reducir el tiempo de los viajes a Marte, hasta en un 10%”.

Herrera aplaude la irrupción de SpaceX. “Me parece fantástico”, reconoce. Asegura que ha representado un aire fresco, no solo una inyección de recursos, sino de tecnología. “Y por sobre todas las cosas, la ambición de querer cumplir con estos planes que siempre hemos tenido como humanidad como llegar a Marte, y que ahora gracias a SpaceX, es mucho más real, incluso con fecha como sería el 2026″.

“Me parece formidable la irrupción de Elon Musk, es una persona que representa la ilusión de muchos y que gracias a su inteligencia y talento, logra armar esos mega proyectos. Y no es uno solo, son muchas empresas de una tecnología sorprendente. A una temprana edad ha logrado grandes hitos. Es un ejemplo a seguir”, señala Von Storch.

Este aire nuevo que ha traído Elon Musk, “se agradece un montón, y lo bueno que no solo han sido intenciones, sino que ya estamos viendo los resultados de su desarrollo con el viaje a la Estación Espacial Internacional, próximos viajes a la Luna y lo que esperamos que ocurra, poner un hombre sobre la superficie de Marte”, considera Herrera.