Suspensión de programa Becas Chile enardece a científicos y ministro Couve reconoce que fue “una decisión muy difícil”

“Una pandemia no se controla con ciencia ficción (aunque así lo crea el vocero), se controla con ciencia”, se lamentó la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Paz Bertoglia a través de su cuenta de Twitter: “ No adjudicar Becas Chile durante el 2021 es un TREMENDO error que terminaremos pagando con creces. Están hipotecando nuestro futuro al no invertir en ciencia en el presente”, agregó Bertoglia.

La científica hace alusión a la suspensión la suspensión del programa Becas Chile, que según explicó el ministro de Ciencia, Andrés Couve, se debe a razones presupuestarias.

“Estamos frente a un escenario presupuestario complejo, de déficit fiscal, recesión económica y necesidades urgentes en temas económicos y sociales para la reactivación y recuperación del empleo”, dijo el ministro.

“Pronto presentaremos todos los detalles del presupuesto 2021 de nuestro ministerio tanto en el Congreso como en espacios propios de la comunidad, pero en términos globales y en este contexto, es un buen presupuesto que protege y fortalece el sistema científico nacional", agregó Couve.

Según la autoridad, se trata de un presupuesto responsable con la realidad país. "Le da continuidad a los programas de investigación de nuestras universidades y centros de excelencia, al igual que a los programas de formación de postgrado local”.

Sin embargo, reconoció lo complejo de la decisión. “La suspensión provisoria de nuevos subsidios para estudios en el extranjero fue una decisión muy difícil, tuvimos que optar y decidimos resguardar el sistema nacional. Esta definición consideró además que aún estamos en un escenario complejo en relación a viajes internacionales y no tenemos total claridad por parte de las instituciones en el extranjero de las modalidades de clases, uso de laboratorios ni tampoco sobre las condiciones sanitarias que existirán en 2021”.

Agregó, que esta medida provisoria sólo suspende el concurso 2021 para becas fuera del país, pero no afecta a los beneficiarios de Becas Chile con convenios vigentes para el próximo año.

Esta mañana, el ministro del Interior, Víctor Pérez, también se refirió a esta decisión. "La discusión del presupuesto tiene como criterio fundamental, el empleo y la recuperación económica”, argumentó.

“Los recursos del Estado se han reducido La economía ha decrecido. Tenemos dificultades, La decisión es que Puiñera tenga los mismos recuros de este año, pero se han perdido tres millones de empleos y tenemos que recuperarlos”, dijo Pérez, para justificar la medida.

Sin embargo, agregó que todos los que tienen becas hoy, van a continuar. “Solo se suspende la convoctaria, que se hará más adelante. Pero hoy la prioridad es recuperar los empleos y la economía”.

Dijo que se mantienen los programas existentes, y que esto es solo un retraso, “pero que no pone en riesgo el desarrollo científico del país”.

Pero varios científicos manifestaron su molestia con la decisión del ejecutivo.

Ricardo Baeza-Yates, investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, dijo en su cuenta de Twitter “que esto no es coherente con estar ‘comprometidos con la ciencia’ y muestra el valor que le da el gobierno a la ciencia. Bastaría disminuir un poco el presupuesto militar, el futuro es colaborativo, no competitivo. Podríamos ser Costa Rica”.

Vania Figueroa Ipinza, neurocientífica, Vicepresidenta de @RedInvestChile, dijo también en su cuenta de Twitter que los "#BecariosAbandonados #presupuesto2021 nos recuerda q desde protestas en Bernarda Morín muy poco ha cambió, CTCI NO ocupa lugar relevante en agenda nacional. Llegó el anhelado @min_ciencia y @AnidInforma pero investigadores/as afectados continúan sin #ExtensionUniversalBecas.

El astrónomo José Maza, también se hizo parte de las quejas, compartiendo un video a través de las redes sociales.