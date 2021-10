Un mundo sin WhatsApp: ¿Qué otras alternativas existen?

No fueron algunos minutos, fueron horas. En total, más de siete sin WhatsApp, Instagram y Facebook. En un mundo ya acostumbrado a vivir con redes sociales, principalmente las pertenecientes a Mark Zuckerberg, la caída mundial de las plataformas causó más de una molestia. Muchos tuvieron que modificar la manera de comunicarse de un momento a otro. Twitter, teléfono y correo electrónico fueron los más solicitados.

La situación, que afectó a más de 2.700 millones de personas en todo el planeta, le generó un millonario “dolor de cabeza” a Mark Zuckerberg. El nacido en Nueva York perdió casi US$ 6.000 millones debido a la caída mundial de sus redes sociales (muy por debajo de los US$ 100.000 millones tras el caso de Cambridge Analytica). Durante el transcurso de la tarde de ayer, y cuando las plataformas poco a poco volvían a funcionar, Zuckerberg se manifestó públicamente. “Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora”, señaló.

Facebook Chief Executive Mark Zuckerberg's post on Facebook after a nearly six-hour outage on Facebook, Instagram and WhatsApp, in this screen grab obtained from Facebook on October 4, 2021. Mark Zuckerberg via Facebook /via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Zuckerberg también se disculpó. “Perdón por la interrupción de hoy. Sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres”, agregó.

También apareció Mike Schroepfer, director de Tecnología de Facebook. “Los servicios de Facebook vuelven a estar en línea ahora; es posible que tarde un poco en llegar al 100%. A todas las pequeñas y grandes empresas, familias e individuos que dependen de nosotros, lo siento”.

Y si el día de mañana, por algún u otro motivo, WhatsApp deja de existir o funcionar de manera permanente, ¿qué otras alternativas existen? Telegram y Signal son las redes sociales más solicitadas, y que cumplen una función similar.

La situación se convirtió en ganancia para estas plataformas alternativas. Durante la jornada de ayer, millones de personas acudieron a ellas después de la interrupción de Facebook. Ambas aplicaciones aumentaron de manera considerable sus suscripciones y descargas, sumando millones de nuevos usuarios y encabezando la lista de descargas en iPhone en Estados Unidos, luego de subir 55 lugares. Incluso, el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respaldó a Signal como una alternativa adecuada a WhatsApp.

Facebook, Whatsapp and Instagram: las redes sociales afectadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La falla en Facebook, WhatsApp e Instagram generó un impacto importante en el mercado, estas tres son unas de las principales redes sociales que existen en el mercado. “WhastApp de hecho es ocupado por el 28% de las empresas como su plataforma de comunicación oficial, las cuales tuvieron serios problemas de comunicación”, explica Marco Muñoz, CEO de IT Talent.

Por otro lado, en Facebook e Instagram, diversas empresas gastan enormes cantidades de dinero en publicidad, las cuales no fueron ejecutadas, bajando sus ventas. “Finalmente, muchas aplicaciones tanto de transporte, compras online, juegos y música, entre otros, ocupan los sistemas de identificación, los que no se pudieron ocupar de forma regular”, añade Muñoz.

David Ruete, director Escuela de Ingeniería Universidad Andrés Bello, establece que “a pesar de la baja de servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook, los usuarios finalmente pudieron comunicarse por ejemplo a través de Telegram o Signal por nombrar algunas aplicaciones. Claro que debido a la alta demanda en la descarga de la aplicación, y la demora en las entregas de números de validación, no dio lugar a un cambio rápido. Pero los que ya las tenían instaladas pudieron comunicarse sin problema”.

Manu Chatlani, director ejecutivo de la agencia digital Jelly, considera que lo que pasó ayer solo “comprueba el enorme poder que tiene Facebook, debido a que conecta a través de sus distintas plataformas a miles de millones de personas en el planeta”.

Caer es sinónimo de dejar a muchas personas y marcas corriendo en círculos. “La alternativa es, como persona o marca, no depender exclusivamente de una plataforma. Nunca. Y estar donde están tus amigos / familia / conocidos y audiencias sin asumir que tienes todo resuelto al estar con presencia en una sola plataforma. ¿Un mundo sin redes sociales? Dado que pasamos el 44% de nuestro tiempo en plataformas sociales, hoy es cada día más y más difícil”, establece Chatlani.

Ruete señala otra forma de comunicación fueron los llamados y mensajería tradicional, que también tuvo algunos efectos no deseados en el servicio. “Al igual que sucede en caso de un terremoto, todos tratan de llamar y enviar mensajes de texto, colapsando las comunicaciones, cosa que también aconteció a algunos usuarios. En el caso de las empresas, al utilizar sistemas como Teams no sintieron tanto el problema, pues siguieron comunicándose por mail, chat y videoconferencia. Claro que, y porque no decirlo, hoy muchas empresas pequeñas utilizan informalmente WhatsApp para una comunicación más rápida entre grupos de trabajo”.

El mensaje de Mark Zuckerberg en Facebook luego de lo ocurrido ayer.

Signal, fundada en 2014, es un servicio de mensajería gratuito que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo, así como también transferencia seguras de archivos y fotos. Similar a WhatsApp, funciona bajo el formato Signal Messaging Protocol, reconocido como el protocolo de mensajería más seguro disponible en el mercado.

El enfoque de Signal en la privacidad se expresa en su política de no recopilar ningún dato sobre sus usuarios, lo que la ha convertido en una de las redes sociales favoritas si se trata de comunicarse de manera segura.

Telegram es otra red social favorecida por las constantes fallas e interrupciones de WhatsApp. Por muchos es considerada la segunda a nivel mundial, con más de 500 millones de usuarios. Solamente durante la jornada de ayer, sumó más de 50 millones. En un principio fue señalado como un clon de WhatsApp, pero con el paso del tiempo, se ha convertido en un software con identidad propia, superando incluso al propio WhatsApp en cuanto a características, tecnología, seguridad y privacidad.

El análisis es muy claro. “Cuando se trabaja con servicios importantes, como es el enrutamiento troncal, se deben tomar todas las medidas necesarias para que los cambios no afecten a los usuarios de los servicios. Incluso, teniendo un plan de contingencia por si se pierde el servicio. Aunque no se pone en duda que este cambio de configuración no haya sido programado, hubo un error que seguramente se pudo remediar. Sin embargo, hay riesgos aleatorios como el error humano que pueden suceder a pesar de toda la preparación que se tenga”, analiza el académico de la Unab.

Otras alternativas de comunicación

Además de Telegram y Signal existen otras redes sociales en el mercado. Discord, a diferencia de Telegram y Signal, no solicita un número de teléfono (ni siquiera un nombre real). Es gratuito y está disponible para Android, iOS, Mac, Windows y Linux y en versión web para cualquier navegador. Su origen está en el mundo de los videojuegos y en el habitual chat que este formato presenta. Puedes hacer grupos de hasta 10 personas, agregar amigos, hacer llamadas y compartir contenido multimedia. Existe hace seis años.

Threema no es gratuita, creada en Suiza, tiene un valor de US$ 2,99. Ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los datos que se comparten en el servidor, incluyendo mensajes, videollamadas, archivos y actualización de datos. Al igual que las anteriores, permite crear grupos y también tiene una versión web para escritorio. No tiene publicidad.

Muñoz señala que además de redes sociales como Signal y Telegram, “también está Discord o Slack, que son utilizadas por empresas principalmente en trabajos colaborativos o para juegos online”.

Keybase es señalada como la app de mensajería más segura de todas. En un principio comenzó como un directorio para claves de identificación, y luego se abrió a mensajería instantánea, tanto privada como grupal. Utiliza código abierto y criptografía de clave pública para proteger los mensajes. Su protección es tal, que ni la propia app puede leer los mensajes. Se puede ocupar de manera anónima. Está disponible de forma gratuita para Android, iOS, Windows, Linux y Mac.

Considerando el escenario actual y la dependencia que existe de las redes sociales, Ruete expone la teoría de Charles Darwin. “Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, y el hombre es claro ejemplo de esto. Si las redes sociales desaparecieran, si la electricidad desapareciera, etc. te puedo asegurar que encontraríamos la forma de vivir en el mundo. Claro, hoy las redes sociales y avances tecnológicos nos entregan el regalo de comunicación instantánea en cualquier momento y prácticamente en cualquier. Esto nos hace la vida más fácil desde muchos puntos de vista, abre la puerta a nuevas oportunidades, a emprendimientos e innovaciones. ¿sería posible un mundo sin redes sociales? Definitivamente sí, pero retrocederíamos años de tecnologías”.

Un ejemplo para esto es lo sucedido en la pandemia, “también nos hacíamos la pregunta: ¿cómo podremos seguir generando ingresos si la gente no sale a las calles a comprar? Y nuevamente nos adaptamos al cambio, y buscamos nuevas formas de hacer negocios. Se utilizaron más que nunca los servicios de e-commerce, venta por internet, pero otros simplemente utilizaron sus grupos de WhatsApp para ofrecer sus productos y enviarlos a domicilio, y las instituciones de educación en todos sus niveles comenzaron a hacer clases síncronas a través de videoconferencias”, añade el académico de la Unab.

Imagen de Wire.

Wire es otra alternativa. Para crear una cuenta debes tener un correo electrónico o un número de teléfono. Tiene cifrado de extremo a extremo y está desarrollado bajo un modelo de código abierto. Cuenta con mensajería segura, capacidades de chat grupal, intercambio de archivos y otras funciones.

Al igual que Wickr Me. Su objetivo no es la masividad, ya que su prioridad es la seguridad y privacidad. Promete seguridad “grado militar” en sus comunicaciones, y de hecho ha sido recomendado para uso por cuerpos militares tras ser verificado por prestigiosos equipos de investigación de seguridad.

Esta última es gratuita, y está disponible en Android, iOS, Windows, Linux y Mac. Utiliza cuentas anónimas, sin información personal. Todos los datos están protegidos por cifrado de extremo a extremo, y se autodestruyen después de un tiempo que fijan los usuarios.

Finalmente, otra opción es ICQ. Considerado el primer chat masivo de la historia, fue creado por dos jóvenes israelíes en 1996 con el nombre de Mirabilis, con el propósito de introducir una nueva forma de comunicación en Internet.

A comienzos del año 2000, contaba con más de 38 millones de usuarios y 50 millones de cuentas en todo el mundo. SI bien ya no cuenta con la popularidad de antaño, aún es utilizada en Rusia y Europa del Este. Se encuentra activo y disponible de manera gratuita.