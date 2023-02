Ya tuve Covid, ¿cuánto dura la inmunidad y cuánto pasará antes de volver a enfermarme?

¿Cuánto tiempo brindará protección inmunológica la inmunidad desencadenada por la vacunación, una infección activa o una combinación de ambas?

Se trata de una pregunta desafiante porque el virus es relativamente nuevo y continuamente han surgido nuevas variantes, según un artículo publicado por el portal The Conversation. Sin embargo, los científicos están comenzando a comprender mejor cómo la inmunidad existente protege contra la reinfección y la prevención de la Covid-19 grave que puede generar una hospitalización y la muerte.

La única ventaja de lidiar con el Covid es la sensación de que probablemente no tendrás que volver a experimentar el virus pronto. Pero la duración de los anticuerpos que genera una infección por Covid ha sido un tema de debate durante algún tiempo.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto: AP

“No lo sabemos exactamente”, dijo William Schaffner, MD, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville en un artículo publicado en el portal Prevention.com. “Parte de eso se debe a que el Covid nos ha complicado las cosas al presentar nuevas variantes que son un poco diferentes de las anteriores que existen”, agregó.

Thomas Russo, MD, profesor y jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buffalo en Nueva York, está de acuerdo. “Nuestros datos son algo imperfectos”, dice. “Los estudios salen a la luz y las variantes se adelantan a nuestros datos clínicos hasta cierto punto”, dijo según consigna el artículo.

Pero de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés), la inmunidad natural después de Covid-19 parece durar al menos seis meses después de haber sido infectado.

Foto: Andrés Pérez

Ahora, un nuevo estudio publicado en The Lancet encontró que la inmunidad que obtienes al infectarte con Covid-19 es tan protectora como la vacunación cuando se trata de enfermedades graves y muerte. La investigación, que es el metanálisis más grande hasta la fecha sobre la inmunidad después de tener Covid-19, analizó datos de 65 estudios de 19 países y comparó el riesgo de volver a contraer el virus en personas que se acababan de recuperar con aquellas que no lo habían hecho o no se habían infectado.

La investigación sugiere que el nivel y la duración de la protección contra la reinfección, enfermedad sintomática y enfermedad severa es al menos comparable con la que ofrecen dos dosis de vacunas ARNm como las de Moderna y Pfizer-BioNtech en caso de variantes Alfa, Delta y Ómicron.

“La vacunación es la forma más segura de adquirir inmunidad. Adquirir inmunidad natural debe ser sopesado en función de los riesgos de enfermedad severa y muerte asociados a la primera infección “, recalcó en un comunicado el principal autor del análisis, Stephen Lim, investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington.

Foto: Reuters

Los investigadores encontraron que tener Covid-19 redujo el riesgo de que alguien fuera hospitalizado y muriera por una reinfección de Covid en 88% durante al menos 10 meses.

Sin embargo, las personas aún podrían volver a infectarse con el virus (especialmente una subvariante de Ómicron), lo que indicó que, si bien la protección contra la hospitalización y la muerte se mantuvo alta durante el período de estudio, la protección contra los síntomas del virus se desvanece más rápido.

Haber tenido Covid-19 antes de que surgieran las variantes de Ómicron no pareció ayudar mucho. Las personas que tenían una infección previa con una variante diferente tenían un 74 % de probabilidades de estar protegidas contra la reinfección después de un mes, pero eso se redujo al 36 % a los 10 meses.

¿Cuánto dura la inmunidad inducida por la vacuna?

De acuerdo al artículo de Prevention, no está del todo claro. El CDC es un poco vago al respecto, y dice en línea que todavía se está estudiando. Sin embargo, datos publicados en The New England Journal of Medicine dicen que puede esperar al menos seis meses de protección después de haber sido vacunado, y eso es generalmente lo que los médicos también aconsejan a los pacientes.

“Va a variar según quién sea y qué tan fuerte sea su sistema inmunitario; se aplican las mismas consideraciones que con una infección previa”, explicó el Dr. Schaffner en el reportaje. Sin embargo, agregó, hay algunos datos que sugieren que las personas mayores o que tienen sistemas inmunológicos comprometidos tendrán una inmunidad menguante después de cuatro a seis meses. “Sin embargo, eso no significa que se reduzca a cero”, señaló.

El Dr. Schaffner también destacó que “los datos indican que las personas que están al día con sus vacunas tienen un riesgo mucho menor de hospitalización que las personas que están parcialmente vacunadas o no vacunadas. Si no está vacunado en absoluto, su riesgo de hospitalización es de 12 a 15 veces mayor que el de las personas vacunadas”.

Foto: Reuters

Vale la pena señalar: el estudio reciente de Lancet encontró que la vacunación generalmente proporcionó el mismo nivel de protección contra la reinfección que una infección previa. Sin embargo, solo analizó a las personas que recibieron dos dosis de la vacuna de ARNm, no tres, cuatro o el refuerzo bivalente.

¿Alguna subvariante de Covid-19 evade la inmunidad?

A partir de ahora, no. Sin embargo, las variantes que circulan más recientemente parecen ser bastante buenas para evadir la inmunidad. “XBB.1.5 es extraordinariamente inmuno-evasivo”, dijo el Dr. Russo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a las variantes XBB “las variantes más resistentes a los anticuerpos hasta la fecha”.

Aún así, “todas las variantes están sujetas a cierta protección de las vacunas en este momento”, agregó el Dr. Schaffner.

Por qué las vacunas de refuerzo son importantes para la inmunidad

Es importante tener en cuenta que este es un “tema controvertido”, incluso entre los médicos de enfermedades infecciosas, señaló a Prevention Liam Sullivan, médico de enfermedades infecciosas de Corewell Health. Algunos piensan que una vacuna de refuerzo bivalente no es necesaria para las personas menores de 50 que gozan de buena salud, dijo, agregando que la evidencia es “limitada” de que una vacuna de refuerzo ayudará a las personas que están completamente vacunadas y sanas. “Si eres joven y saludable, y tuviste una infección en los 12 años anteriores meses, probablemente no lo necesite; la infección probablemente sirvió como su vacuna de refuerzo”, explicó.