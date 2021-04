Andrea Petermann (Ind-UDI): “Tenemos que avanzar a un sistema más descentralizado porque en regiones hay menos recursos, es más difícil emprender y vivir”

“Ha sido una experiencia buena y totalmente distinta, nunca había hecho campaña y además en un escenario pandémico”. Así relata su periodo de campaña Andrea Petermann (40), candidata por el distrito 24 (Los Lagos-Valdivia) como independiente con cupo UDI.

Uno de los ejes principales es la sustentabilidad, área donde se ha visto involucrada por el turismo sustentable de la Reserva Biológica Huilo Huilo, proyecto que lideraron sus padres. “Hay que hacer un cambio en la educación metiéndole a los niños nuestra naturaleza para que ellos la quieran y la quieran cuidar para el futuro” señala la ingeniera civil industrial.

Usted es ingeniera, no había participado en política y eso explica que vaya como independiente, ¿por qué ir con cupo UDI?

La verdad es que ellos me lo propusieron. Nunca he militado y a pesar de que no tengo experiencia con ningún partido político tenía interés por este proceso, pero ir como independiente hace muy poco probable salir electa por el sistema que tenemos en Chile que privilegia a las listas. Por eso eso decidí ir en esta lista y tomar esta oportunidad.

Todos los candidatos apuntan a la importancia de redactar una Constitución que represente a todos y todas, ¿cómo se puede asegurar eso?

Es fundamental que en este proceso constituyente se informe mucho lo que está pasando, que se filme en todas las sesiones, que los candidatos de regiones vuelvan a sus regiones de forma regular para ir transmitiendo lo que se está haciendo y el trabajo importante de los medios de comunicación de explicar a fondo cómo funciona este proceso. Otra cosa que funciona bien es que se tenga que aprobar por 2/3 porque así se llegan a acuerdos con gente que no piensa como tú y es importante que no llegue pura gente de la política tradicional.

Una de las consignas de las movilizaciones tiene relación con la desigualdad que hay en el país, ¿cómo puede ayudar esta nueva Constitución a eliminar o minimizar esto?

Tenemos un problema a nivel país porque el Estado presta servicios muy desiguales, hay comunas que tienen entre 8 y 10 veces más ingresos per cápita que otras. La Constitución debería avanzar en el ingreso per cápita equivalente para reducir las desigualdades en los servicios que presta el Estado a través de los municipios. Por otro lado, tenemos que avanzar a un sistema más descentralizado porque en regiones hay muchos menos recursos, es más difícil emprender y más difícil vivir. Podríamos tener impuestos diferidos mientras más lejos se esté de Santiago, entregar incentivos para crecer, más recursos y más toma de decisión en regiones y en las comunas.

Además de la descentralización, el desarrollo sustentable es una de sus ideas principales, ¿cuáles son los pilares?

Son tres pilares fundamentales. Uno es la conservación del medio ambiente porque hay muchos sistemas degradados que se necesita recuperar, reforestar y se necesitan muchos recursos porque hay que hacer proyectos específicos. Dos es la integración de las comunidades en la conservación, que las personas tengan un interés real y genuino de conservar y para eso es importante la educación, conocer el lugar, quererlo y luego querer conservarlo. Y tercero, un desarrollo económico sustentable porque sin un desarrollo económico esto tampoco funciona. Hay que ver que tienen en común la economía y la naturaleza para generar un desarrollo que no sea en desmedro del medio ambiente.

Se ha rumoreado sobre un proyecto que crearía el Ministerio de Seguridad Pública, ¿está de acuerdo con la idea?

La Seguridad Pública es un tema fundamental pero no sé si a través de un ministerio lo vamos a solucionar, hoy tenemos un ministerio del Medio Ambiente y no ha cambiado mucho nada. Necesitamos modernizar a Carabineros, pero no solo ellos, tenemos un problema grande con el Ministerio Público que investiga muy poco, ahí tenemos que tener un organismo que lo controle y por otro lado definir bien los roles entre la Policía de Investigaciones y Carabineros.

Entonces, ¿modificaría al Ministerio Público en la Constitución?

Dentro del Ministerio público debiéramos modificar la selección de los fiscales y quizás tener algún algún control cruzado con una entidad independiente para poder reclamar cuando un fiscal no esté trabajando y ahí hay distintas opciones. Podría ser un sistema como el de Estados Unidos donde los fiscales locales son electos por la población. También falta en la Constitución un estatuto donde las personas puedan alegar cuando el el sistema público les falla. Por último, la Constitución dice que los ciudadanos somos todos iguales ante la ley pero no es así, la ley defiende más al imputado que a la víctima y eso no puede ser.

La pandemia ha demostrado que el trabajo de cuidado y educativo recae principalmente en las mujeres, ¿qué hacer frente a esto?

Esto ha demostrado lo importante que son los colegios y jardines infantiles para que las mujeres puedan trabajar. Es importante el fortalecimiento del sistema educativo y que se considere como bien esencial.