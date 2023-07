Acné: conoce cuáles son sus síntomas y cómo tratarlo

El acné, conforme a lo establecido por MedlinePlus, es una enfermedad común en la piel que provoca espinillas, las cuales “se forman cuando los folículos pilosos, que se encuentran debajo de la piel, se tapan”.

Si bien, esta afección es común en los adolescentes, no quiere decir que no les ocurra también a las personas mayores. No obstante, esta enfermedad no es grave, aunque suele dejar cicatrices en los lugares donde solían estar los granos.

Además, la entidad indica que se desconoce cuál es el origen de la causa del acné, ya que no hay pruebas o evidencia. A pesar de esto, declaran que si bien, el estrés no produce esta enfermedad, puede empeorarla.

¿Cuáles son los síntomas del acné?

De acuerdo a lo establecido por la Clínica Mayo, el acné puede presentarse de diferentes formas, ya que este variará según su gravedad. No obstante, entre esto signos, se pueden encontrar los siguientes:

Puntos blancos (poros tapados cerrados).

Espinillas (poros abiertos tapados).

Irregularidades sensibles rojas y pequeñas, conocidas también como pápulas.

Granos, los cuales son pápulas con pus en la punta.

Grandes, sólidos y dolorosos bultos que están debajo de la piel, convirtiéndose así en un nódulo.

Bultos dolorosos que están llenos de pus debajo de la piel.

Además, la entidad señala que el acné suele aparecer en diferentes partes del cuerpo, no solo en la cara o frente, ya que este también puede manifestarse en la espalda, hombros y pecho.

Revisa cómo se puede tratar el acné. Foto referencial.

¿Cómo tratar el acné?

Conforme a lo indicado por la Red de Salud UC, se recomienda seguir estas tres instrucciones si se tiene acné:

Limpiar la piel con suavidad.

Evitar tocar demasiado las zonas que tienen acné.

Evitar el sol.

Sin embargo, la institución de salud sugiere que la persona asista al dermatólogo y utilice tanto los productos como los medicamentos recetados por este, ya que el profesional realizará un tratamiento que estará centrado en el tipo de piel del individuo.