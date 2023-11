¿Cuáles son los riesgos sísmicos de la Falla Cariño Botado?

Son varias las preocupaciones que rodean a la comunidad a la hora de tratar eventuales emergencias sísmicas, como la imposibilidad de predecir terremotos y las consecuencias posteriores a un evento de gran magnitud. Entre dichos términos se suma un nuevo nombre a la discusión, con la Falla Cariño Botado, ubicada en la Región de Valparaíso.

Este objeto geológico se encuentra cercano a la conocida falla San Ramón, localizada en la Región Metropolitana, que ha despertado interés en parte de los entendidos en la materia.

En tanto, la falla Cariño Botado está situada a los pies de la Cordillera de Los Andes, en el borde oriental de las ciudades de Los Andes y San Esteban, a 50 km al norte de Santiago, según define el sitio de Geología de la Universidad de Chile.

Estudio de la falla Cariño Botado

La falla Cariño Botado fue objeto de estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, University of Iceland, University of Toulouse (Francia) y Baylor University (EE.UU.), con el objetivo de identificar su potencial sismogénico.

El trabajo llamado Active thrust tectonics along the western slope of the Central Andes southernmost Pampean flat-slab segment (~33°S, Chile): The Cariño Botado fault system, fue publicado en septiembre en la revista Geomorphology, conteniendo mapeos en terreno, datación y revisión bibliográfica de varios años.

Ante las interrogantes que surgieron a partir de la falla, José Estay, investigador principal del estudio señaló lo siguiente:

—Los principales desafíos que enfrentamos para llevar a cabo el trabajo se relacionaron con dilucidar con mayor detalle el rango temporal de las últimas activaciones con evidencia de ruptura superficial de la falla, así como la cantidad de deslizamiento asociado. En ese sentido, fue crucial encontrar un sitio con evidencia de su último período de actividad, seleccionar sedimentos adecuados para fechar este episodio e idear un método para estimar el deslizamiento asociado a este último movimiento.

Falla Cariño Botado. Foto: U. de Chile.

Luego del análisis, se revelaron las siguientes características de la Falla Cariño Botado:

Se ubica en la precordillera de la región de Valparaíso en sentido norte-sur.

Tiene al menos 15 km de extensión.

Es una falla inversa, es decir, que monta rocas de millones de años de antigüedad del bloque cordillerano sobre sedimentos recientes de miles de años.

Es activa, pues afecta capas con sedimentos de unos 8.700 años de antigüedad.

Forma parte de un sistema estructural mayor, llamado sistema estructural Pocuro.

Considerando las observaciones geológicas junto con modelos globales de fallas activas, sería capaz de generar terremotos corticales, es decir, superficiales, de magnitudes entre 6 y 7,5.

Presenta varias similitudes con la Falla San Ramón, la famosa falla de la Región Metropolitana.

Ante las semejanzas con el objeto geológico situado en la capital, el Dr. Gabriel Easton Vargas del departamento de Geología de la Universidad de Chile y co-autor del estudio, indicó que “aún debe estudiarse si existe una conexión en profundidad”.

¿Cuáles son los riesgos de la falla Cariño Botado?

Ante los eventuales riesgos que podría significar la falla Cariño Botado en materia sísmica, el profesor de Geología de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Calderón, explica a La Tercera cómo afectaría a los habitantes de la localidad.

—Considerando la población que vive en torno a la falla de Cariño Botado, no hay una densidad poblacional tan importante. De todas formas, para ellos el riesgo asociado a estaría en caso de un evento sísmico de la magnitud que indican los investigadores, podría generar que se destruyan las casas y eso provocar accidentes en la salud y en la vida de las personas.

Al respecto, el profesional indica estas posibles consecuencias como parte sismos “que se conocen como corticales de poca profundidad, y esos son bastante complejos porque pueden destruir las casas y ciertas instalaciones”.

Falla Cariño Botado. Foto: U. de Chile.

En contraste, el geofísico y sismólogo Luis Donoso indica a La Tercera que hay un bajo riesgo a corto plazo.

—No reviste una condición de riesgo crítica. Es una modesta estructura y produce un sismo magnitud 4 cada 2 a 4 millones de años.

¿Y si existiera un terremoto originado en la falla? Donoso precisa que, de acuerdo a sus características, no sería un movimiento de gran magnitud.

—Para que tenga un sismo de mayor magnitud, necesita romper algo más grande y tener una continuidad. Si es que llegara a tener alguna actividad en los próximos 100.000 años, puede ser un sismo magnitud 3 o 4. Pero, tiene que romper físicamente la envergadura para generar un sismo magnitud 4. Romper 40 kilómetros o 30 kilómetros de roca en un solo evento es mucha energía. Lo más probable es que se rompan 5 a 7 kilómetros, algo importantísimo si yo estoy viviendo a 20 metros de la falla, pero irrelevante si estoy a 10 kilómetros.

Una de las explicaciones que entrega el experto para descartar un gran peligro es la aparición de anteriores sismos en la zona que se han originado a mayor profundidad.

—En lo que respecta acá, no tenemos ningún indicador. Cada vez que hemos tenido un gran sismo destructor en la zona central de Chile, como en el caso del sismo de Punitaqui, por ejemplo, el de Talca, o el de Chillán, todos estos sismos son intraplacas y han ocurrido a 50, 60, 80 kilómetros de profundidad, con cero chance de ver alguna expresión en superficie de ellos.

Respecto a la relación entre la falla Cariño Botado y la falla San Ramón, Calderón señala que la alineación de ambas no significa un problema, pero que la información disponible permitirá realizar próximos estudios al respecto.

—Hay que tomar como conocimiento lo que se sabe de la falla San Ramón y extrapolarlo a esta zona de falla que está recientemente definida, en la cual se pueden realizar bastantes estudios para conocer la dinámica de esta estructura geológica.