Dónde poner atención: las 3 claves de hoy, martes 8 de octubre de 2024

1. El comienzo del fin del CAE

Finalmente, anoche el Presidente Gabriel Boric presentó los ejes de la reforma que el gobierno ingresará hoy al Congreso para eliminar el Crédito con Aval del Estado y crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, uno de los compromisos emblemáticos de su campaña.

El proyecto, dijo el Mandatario, buscará condonar algún porcentaje de la deuda, monto que dependerá de varios factores, como por ejemplo si el deudor ya egresó o no de su carrera, si mantiene sus pagos al día y también según el número de cuotas que ya haya cancelado a la fecha.

Además, si tras la condonación inicial aún queda parte de la deuda por cubrir, se ofrecerá liquidar el crédito totalmente con el pago inmediato del 75% del saldo pendiente o bien suscribir una reorganización del pasivo en cuotas proporcionales a los ingresos del interesado.

¿Y quienes ya pagaron toda su deuda? Como una forma de reconocer y premiar ese esfuerzo, tendrán beneficios tributarios, destacó el Presidente.

“Apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas, e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos”, afirmó la autoridad.

2. Mercado del trabajo no repunta

No hay caso. El mercado laboral continúa mostrando señales de debilidad. Y si la semana pasada el INE alertó que del total de empleos que se crearon en el trimestre junio-agosto, más del 60% corresponden a trabajos informales, ayer el Banco Central informó de una nueva caída en la oferta de empleos publicados en internet.

Según los datos del instituto emisor, los avisos laborales publicados en portales web cayeron en septiembre en un 16,02% respecto de igual mes de 2023. Y a nivel trimestral, entre julio y septiembre estas ofertas retrocedieron en 14,3% interanual. Además, en términos de volumen se observa el menor registro desde mediados de 2020.

Y no solo eso. A futuro las perspectivas no son auspiciosas. “Si la economía no crece a tasas más altas, deberíamos seguir observando caídas en los avisos laborales durante el resto del año y comienzos del próximo”, estimó el investigador de la U. Católica, David Bravo.

3. El petróleo sigue preocupando

También en el ámbito económico, el conflicto bélico en Medio Oriente continúa impactando el precio del petróleo - ayer el valor del WTI, crudo proveniente de Estados Unidos y uno de los principales referentes para Chile- aumentó un 3,94% para llegar a los US$ 77,3 el barril.

Y aunque distintos economistas sostienen que el comportamiento hasta ahora tendrá un efecto acotado en la inflación, la incertidumbre ante un probable recrudecimiento o extensión de las hostilidades preocupa.

El economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, que si bien el precio del petróleo ha subido cerca de 15% en los últimos 10 días y el tipo de cambio lo ha hecho en un 2%, afectando la cotización de los combustibles en el mercado interno, el Mepco debiese acotar su variación.

Sin embargo, argumenta Alejandro Fernández de Gemines Consultores, si el petróleo llega a un valor de US$ 90 o US$ 95 el barril, el efecto sobre la inflación en Chile será significativa.

