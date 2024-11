Dónde poner atención: las claves de hoy, viernes 22 de noviembre de 2024

1. Caso Monsalve: nuevos antecedentes complican a La Moneda

Definitivamente, el caso Monsalve no da respiro al gobierno. Ayer se conocieron nuevos antecedentes comprometedores para La Moneda, los que de seguro avivarán los cuestionamientos no solo de la oposición, sino que también los provenientes desde sus propios partidos.

Según reveló The Clinic, Camilo Araneda, asesor del ministerio del Interior y hombre cercano al Presidente Gabriel Boric, declaró ante la fiscalía que tras enterarse de boca de la propia denunciante de Manuel Monsalve de la violación y del abuso sexual que habría sufrido, le recomendó a la mujer tomarse unos días libres o una licencia médica para pensar qué hacer.

A esto se agrega que en el testimonio entregado por el padre de la víctima, este asegura que Araneda intentó bajarle el perfil a la situación y que también habría disuadido a su hija de contarle lo sucedido a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como habría sido su propósito.

“Me comentó que le dijo al encargado de conflictos, de nombre Camilo Araneda, quien trabaja dentro del Palacio de La Moneda, que a él también le contó todo lo que le sucedió y que esta persona como que le bajó el perfil. Mi hija me dijo que le comentó que tenía pensado hablar con la ministra de la Mujer, pero que este le respondió que mejor sacara licencia médica para que lo pensara bien”, es parte del relato del padre de la denunciante de Monsalve.

Incluso antes de que se conociera la declaración del asesor cercano a Boric, desde el oficialismo aumentó la presión para que el gobierno haga un mea culpa por la forma en que ha enfrentado el caso.

“La crítica es justa y es correcta, la autocrítica es necesaria”, sentenció la diputada comunista y presidenta de la Cámara, Karol Cariola.

2. Boric vuelve a enfrentarse a empresarios

No es la primera vez que el Presidente Boric se enfrenta al gran empresariado y quizá no sea la última. Pero sus declaraciones de ayer en el Encuentro por Chile no pasaron desapercibidas en un momento en que el gobierno no logra superar el caso Monsalve.

“Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país”, sentenció el Mandatario, apuntando a que si bien ha aumentado la inversión extranjera, no pasa lo mismo con las compañías nacionales.

“Viendo las oportunidades que existe en Chile, esperaría que también haya una visión de largo plazo, y no un rentismo de corto plazo”, agregó Boric, junto con lamentar que en nuestro país siga habiendo algunos que creen que “la manera de crecer es con el chorreo”.

Los gremios no tardaron en reaccionar. “El pesimismo no es una actitud caprichosa, sino que responde a las señales que el mismo gobierno está entregando”, dijo el presidente de la CNC, José Pakomio.

3. Reajuste en el sector público, la negociación que viene

Hoy, a las 15 horas, comienza la negociación por el reajuste salarial de los funcionarios públicos entre el gobierno y los gremios del sector, que en esta oportunidad han adelantado que pedirán un alza real de 3% en sus remuneraciones (7,5% nominal) y también debatir su estabilidad laboral a raíz del reciente dictamen de la Contraloría que podría afectar a los trabajadores a contrata.

La oposición, en tanto, adelantó que se opondrá en el Congreso al nivel de aumento salarial demandado por los funcionarios públicos.

“Lo que están pidiendo, no creo que calce con lo que hoy está viviendo el país”, argumentó el diputado RN Miguel Mellado.

4. Cierre de campañas gobernador

Ayer concluyó el periodo legal de campaña de cara al balotaje de este domingo para elegir a once gobernadores regionales, entre ellos el de la Región Metropolitana, donde se enfrenta la actual autoridad, Claudio Orrego, y su contendor de Renovación Nacional, Francisco Orrego.

Mientras que la carta de la oposición tuvo una actividad con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y luego realizó una “intervención ciudadana” en el centro de Santiago, el ex DC aprovecho la jornada para visitar barrios de la capital, estaciones de Metro y sostener encuentros con organizaciones sociales.

