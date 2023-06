La nueva canción de Los Bunkers y más: revisa los estrenos de la semana en Spotify

Los viernes son los días oficiales de estrenos para la música a nivel mundial, razón por la que existen decenas de temas latinoamericanos e internacionales para escuchar durante este fin de semana.

Es por este motivo, que Spotify recopila los mejores lanzamientos de la semana, entre los que se puede encontrar, la nueva colaboración de Bizarrap con el mexicano Peso Pluma, quien ha sido un éxito últimamente debido a su sencillo Ella Baila Sola, tema que lo ha llevado a presentarse incluso, en programas estadounidenses.

Otro estreno que destaca es la canción Popular de The Weenkd con Playboi Carti y Madonna, ya que este tema que formará parte de la banda sonora de la nueva serie de HBO, The Idol. El show, que se estrenará este domingo 4 de junio, está protagonizado por Abel Tesfaye (The Weeknd) y la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp.

Sin embargo, el tema Los del Espacio revolucionó las redes sociales y Spotify, debido a que el sencillo reunió a ocho de los cantantes argentinos más populares, entre los que se encuentran: Duki, Emilia, Tiago PZK y María Becerra.

Además, a nivel nacional, Los Bunkers estrenaron el video de su nuevo tema Calles de Talcahuano, una canción que, según ellos explicaron en Instagram, “es muy significativa para nosotros y nos reencuentra con nuestros orígenes en este maravilloso puerto ubicado en el sur de Chile”.

¿Cuáles son los mejores estrenos de esta semana en Spotify?

Spotify, debido a que cada semana se estrenan cientos de canciones, creó dos playlist enfocadas en los lanzamientos más importantes de la música a nivel latinoamericano y mundial. Entre estas canciones, destacan las siguientes: