Lollapalooza Chile 2025: ¿Cuándo empieza la venta de entradas?

Llegan las primeras informaciones de lo que será la próxima versión de Lollapalooza Chile 2025, unos de los más grandes eventos de música que reúne a los fanáticos en suelo nacional.

La que será la decimotercera edición en nuestro país agendó los días viernes 21, sábado 22 y miércoles 23 de marzo de 2025 y, tal como se estableció hace un par de años, el recinto que albergará el evento será nuevamente el Parque Cerrillos.

Un evento del que pronto se tendrán más detalles y ya ha tenido las puestas en escena de artistas como Kanye West, The Killers, Foo Fighters, Björk, Pearl Jam, The Black Keys, Queens of the Stone Age y Red Hot Chili Peppers.

Venta de entradas para Lollapalooza Chile 2025

Se confirmó que la venta de entradas al Lollapalooza Chile 2025 parte el próximo martes, 30 de julio, al mediodía. Las transacciones se desarrollarán a través de Ticketmaster.

Inicialmente, se comenzarán a vender los Early Bird y Pases 3 Días en Preventa 1.

Además, se confirmó de 15.000 unidades en descuentos de un 20% a cargo de Cenco Malls, presentador del evento. Para utilizar esta promoción, será necesario utilizar la App Mi Mall, descargar el código e ingresarlo en la web al completar la compra.

En tanto, Banco de Chile, también presentador, dispondrá de 15.000 descuentos del 20% en las entradas comprando en 3, 9 o 12 cuotas sin interés y pagando hasta un 25% del total con dólares premio.

Cada descuento estará distribuido entre todos los tipos de pases y etapas a partir de la primera preventa. En ambas opciones se permitirá adquirir hasta cuatro boletos y aplicará al valor sin considerar el cargo por servicio.

Más adelante se irán conociendo mayores detalles del Lollapalooza Chile 2025, por lo que se invita a revisar el sitio lollapaloozacl.com y las redes sociales del festival.