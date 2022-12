Ola de calor: consejos para dormir bien durante las altas temperaturas

Nos encontramos en plena temporada de olas de calor y una de las dificultades que traen las altas temperaturas es la falta de conciliación del sueño.

El buen dormir es fundamental para el neurodesarrollo de los niños y ayuda al óptimo aprendizaje y conducta. Además, cuando no se duerme lo suficiente, en todas las edades puede generar irritabilidad, dolor muscular y malestar corporal.

Es por lo anterior, que la doctora Paola León, neuróloga infantil de la Clínica Dávila Vespucio dio recomendaciones para tener un buen dormir en temporada de calor.

Consejos para dormir bien. (Foto Referencial).

¿Cómo dormir mejor cuando hace mucho calor?

Son diversas la técnicas que se utilizan para un buen dormir, entre las que se encuentran:

Darse una ducha de agua tibia antes de ir a la cama .

Durante el día, bajar persianas en la habitación y cerrar ventanas para evitar que entre el sol y el calor a través de los cristales.

Meter toallas mojadas en el congelador para que se enfríen y antes de dormir refrescar puntos del cuerpo como nuca, muñecas, rodillas, cuello y tobillos .

Esperar al menos dos horas para acostarse luego de cenar.

Contar con sábanas de algodón .

Si tienes aire acondicionado , ponerlo media hora antes de acostarse para ambientar la temperatura de la habitación .

Cuando anochezca, abrir las ventanas para que la habitación se ventile .

Si tienes ventilador, se pueden poner cubos de hielo frente al aire para mantener el ambiente más fresco .

Mantener el cuerpo hidratado durante todo el día y evita tomar mucha agua antes de dormir.

Apagar la mayor cantidad de luces.

¿Dormir con ventanas abiertas puede gatillar un resfrío?

Sobre todo para la etapa escolar es importante tener un pijama que cubra bien la espalda, así es posible que niñas y niños puedan dormir destapados sin resfriarse, además, está bien si no se cubren los pies, ya que las altas temperaturas lo ameritan.

En el caso de los más pequeños, cuando transpiran mucho, sí está la posibilidad de resfrío, por eso es bueno ponerles ropa liviana más una sábana de buen material e ir abrigando de acuerdo su temperatura corporal.

¿Qué pasa con los lactantes?

La doctora Paola León indica los siguientes consejos:

No abrigarlos en exceso , porque les puede provocar un mal dormir.

Cuando comienza a moverse de un lado a otro , hay que sacarles una capa, ya que puede ser indicio de calor.

El lactante debe usar una prenda más que los adultos al dormir.

Deben tener sus manos hacia afuera de las frazadas.

No es necesario que usen gorro en esta época.

No es recomendable que duerman boca abajo.

Deben estar en su espacio , no en medio de la cama de los adultos, ya que también corren peligro de ser asfixiados.

Se debe tener una adecuada temperatura ambiental en la habitación , que esté fresco y aireado.

Es recomendable que utilicen ropa con material de algodón.

¿Cuántas horas al día debemos dormir?

Lo ideal para los lactantes es que duerman hasta 14 horas al día, niños preescolares 10, adolescentes de ocho a 10 y los adultos siete o más, según la Office of the Assistant Secretary for Health (OASH).

Con las altas temperaturas, a veces es difícil conciliar el sueño, por eso necesario dejar de usar una o dos horas antes de dormir las pantallas electrónicas, con la luz apagada en la habitación.