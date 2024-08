Culpable y condenado a cadena perpetua. El chef español Daniel Sancho recibió esta pena de la fiscalía en Tailandia, después de ser declarado como el homicida de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano que fue hallado descuartizado en un basural del país asiático.

Las autoridades tailandesas acusaron a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultamiento del cadáver y destrucción de documentación ajena (pues el español se deshizo del pasaporte del colombiano, después de asesinarlo).

Ante ello, durante las largas audiencias, Sancho se declaró culpable de haberlo asesinado y de haber ocultado el cadáver de Arrieta, no obstante, descartó tajantemente que hubiese sido un homicidio premeditado.

La defensa de Sancho planea apelar la condena. Pero, mientras tanto, para entender mejor sobre el caso, BBC Mundo armó cuatro preguntas clave que explican a detalle los hechos y posturas de cada lado.

1. Quién es Daniel Sancho

Hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho —quien aparece en títulos como Amar en tiempos revueltos y El ministerio del tiempo— y la actriz Silvia Bronchalo, Daniel Sancho es un cocinero español de 30 años.

El joven tiene un canal de YouTube bautizado como Puro disfrute, donde solía subir videos cocinando.

4 preguntas clave sobre el caso de Daniel Sancho, el chef condenado por el asesinato del cirujano colombiano

Entonces, conoció a Edwin Arrieta (44 años), el cirujano colombiano, a través de Internet. Después de largas conversaciones, acordaron viajar y compartir algunos días juntos en la isla paradisíaca de Ko Pha Ngan, en el sur de Tailandia, al inicio de agosto de 2023.

Esto, porque justo en esas fechas, exactamente el 3 de agosto, se celebra la Fiesta de la Luna Llena —más conocida como Full Moon Party—, que es muy llamativa para los turistas extranjeros.

No obstante, justo ese día, un recolector de basura encontró un macabro hallazgo: una pelvis cercenada e intestinos humanos escondidos en una bolsa, en un basural de la isla.

Y, coincidentemente, Daniel Sancho reportó ese día que su ‘amigo’, Edwin Arrieta, había desaparecido misteriosamente.

2. Quién era Edwin Arrieta

Edwin Arrieta nació en Lorica, un municipio de Colombia. Su familia era trabajadora: su padre, Leobaldo Arrieta, reparaba radios y televisores, y su madre, Marcela Arteaga, era profesora, según detalló la prensa local colombiana.

Arrieta pudo ir a la universidad en Barranquilla y se recibió como médico cirujano. Después se especializó en cirugía plástica estética y reconstructiva en Buenos Aires, Argentina, y se unió como miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP).

La hermana del colombiano, Darlin Arrieta, dijo en Caracol que siempre viajaba, porque tenía el sueño de recorrer el mundo entero.

“Era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo. Una persona a quien le gustaba hacer obras de caridad”.

El cirujano atendía a mujeres en Colombia y Chile, y documentó decenas de casos en sus redes sociales, donde ganó varios miles de seguidores que lamentaron su muerte en los comentarios.

3. Cómo ocurrió el crimen de Daniel Sancho

Después de quedar en viajar juntos a Tailandia, Daniel Sancho llegó a la isla el 31 de julio de 2023 y, por su parte, Edwin Arrieta aterrizó unos días después, el 2 de agosto.

Ese día, alquilaron un bungalow en una villa, al norte de la isla. Y, según las autoridades tailandesas, fue en esa misma jornada donde Sancho asesinó a Arrieta y, después, lo descuartizó.

Para la fiscalía, el homicidio fue premeditado, pues durante la investigación encontraron que el chef español había comprado cuchillos, un serrucho y bolsas de plástico antes de que el cirujano colombiano llegara a la isla.

Todas estas herramientas las ocultó en la misma habitación donde asesinó a Arrieta.

Pero la versión de Sancho es distinta: según sus declaraciones, recogidas por EFE, habían hecho el viaje como amigos y el colombiano le había dicho que hicieran negocios juntos, no obstante, lo habría tomado como rehén.

“Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo, a los días de ser arrestado.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

Ya en su relato, durante el juicio, Sancho aseguró que Arrieta intentó violarlo y comenzaron a pelear. Fue entre golpes que el colombiano se habría caído en el baño y se golpeó la cabeza con el inodoro, lo que provocó su muerte.

Entonces, Sancho admitió haber descuartizado el cadáver y colocarlo en distintas bolsas que esparció por el mar y por la isla, para deshacerse del cuerpo.

Aún así, esta versión no fue validada por la fiscalía tailandesa.

4. Qué pasará ahora con el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Daniel Sancho fue condenado a cumplir cadena perpetua, después de ser hallado culpable del homicidio premeditado de Edwin Arrieta, pero también de ocultar su cadáver y sustraer el pasaporte de la víctima.

Esta condena “no puede combinarse con penas adicionales”, dijo el tribunal en un comunicado de prensa.

Además, Sancho deberá pagar $119.000 dólares como forma de indemnización a la familia de Arrieta, pues el defensor de la víctima explicó que tras la muerte de su hijo, sus padres habían quedado en bancarrota y en la “pobreza”, pues era el médico el que les enviaba dinero mes a mes para que pudieran subsistir.

En primera instancia, el tribunal había dictado la pena de muerte para Sancho, no obstante, como el español cooperó durante la investigación, decidieron reducir la condena a cadena perpetua.

Aún así, la defensa de Sancho aseguró que va a apelar a la sentencia, pues buscan que se establezca que el homicidio fue involuntario y así asegurar que el chef vaya a prisión solo de 3 a 15 años, que es la pena en Tailandia por este tipo de delitos. Además, podrían buscar que el condenado pueda cumplir parte de la pena en España.

Por su lado, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Bussakorn Kaewleeled, aseguró que están satisfechos porque “él (Sancho) será encarcelado de por vida y ellos (los demandantes) recibirán una compensación económica”.

El otro defensor pero en España de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, aseguró que los familiares de Arrieta nunca quisieron que Sancho fuese condenado a pena de muerte, pero que con la sentencia actual, se hizo justicia.

“Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión y, más, cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle adiós a su hermano”.