Los últimos días han estado marcados por una intensa ola de frío que se ha presentado en gran parte del país, lo que ha dejado temperaturas bajo cero y heladas al inicio de cada jornada.

Si bien es común que durante esta época de invierno el foco esté puesto en mantenerse abrigado o evitar los cambios bruscos de temperatura, existe otra medida fundamental para cuidar más de la salud: la hidratación.

Evelyn Figueroa, nutricionista de Aramark, detalla que es crucial mantener una adecuada hidratación en esta temporada pese a que el frío disminuye la sensación de sed.

“El consumo suficiente de líquidos ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo, lo cual es crucial para el funcionamiento óptimo de órganos y sistemas. Además, una buena hidratación en invierno contribuye a mantener la piel saludable, prevenir la fatiga y mejorar la concentración”, dice la especialista en un comunicado.

Una ola de frío se ha presentado en gran parte del país. Foto: Aton Chile.

5 consejos para mantenerse hidratado en invierno

De acuerdo a Figueroa, existen varios pasos a seguir para mantenerse hidratado en estos días de frío.

1. Tomar suficiente agua. Debes beber de seis a ocho vasos de agua al día para lograr una hidratación adecuada.

2. Consumir líquidos calientes y saludables. Incorpora en tu rutina infusiones de hierbas, té sin azúcar o caldos que sean bajos en sodio.

3. Aumentar la ingesta de alimentos con alto contenido de agua. En estas fechas es ideal añadir a tu dieta naranjas, mandarinas, pepinos y hojas verdes. Otra opción beneficiosa son las sopas a base de caldo.

4. Identificar las señales de deshidratación. Los signos de deshidratación pueden no ser tan notorios en invierno, pero algo que puede ser de utilidad es prestar atención al color de la orina, ya que una más oscura es signo de que no has tomado suficiente líquido. Otros síntomas claros son la sequedad en la piel, labios agrietados y fatiga visual.

5. Usar botellas de agua. Transportar este recipiente a todos lados facilita que consumas la cantidad de agua que necesitas a diario.

“La deshidratación puede ocurrir en cualquier estación y los meses fríos no son una excepción. No esperes a tener sed para incluir agua en tu dieta. Mantenerse bien hidratado es esencial para la salud y el bienestar”, concluye la nutricionista.