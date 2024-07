6 consejos de un neurólogo para proteger la memoria

La vejez es una etapa inevitable en la vida que preocupa a muchas personas. Y es que se suele relacionar con soledad, enfermedades y el deterioro del cerebro y sus funciones cognitivas. En especial, muchas personas temen ir perdiendo la memoria con los años.

El neurocientífico Richard Restak, del Hospital Universitario George Washington, ha estudiado por décadas los problemas de la memoria, escribió más de 20 libros sobre la mente y, en una reciente entrevista con The New York Times, aseguró que el deterioro de la memoria no es inevitable.

En esta línea, en su reciente libro La guía completa para la memoria: la ciencia de fortalecer la mente, el experto reveló una serie de consejos —acompañados de ejercicios mentales y hábitos— para fortalecer y proteger la memoria de cualquier persona, en especial quienes se acercan más a la vejez.

Estos son los 6 consejos del neurocientífico para cuidar la memoria.

6 consejos de un neurólogo para proteger tu memoria

1. Prestar más atención

Según el experto, muchos problemas de memoria son, en realidad, problemas de atención. Por ejemplo, si acabas de conocer a alguien y ya se te olvidó tu nombre, es probable que simplemente no le hayas dado la atención necesaria, y no un deterioro cognitivo.

“Una forma de prestar atención cuando aprendes información nueva, como un nombre, es visualizar la palabra. Tener una imagen asociada con la palabra puede mejorar la memoria”, aseguró el médico al Times.

2. Encontrar desafíos cotidianos de memoria

El doctor Restak mencionó que en la vida cotidiana hay un sinfín de desafíos para ejercitar la memoria. Por ejemplo, sugirió redactar la lista de compras del supermercado y, después, memorizarla. Al llegar al lugar, en lugar de leerla, intenta recoger todo lo que te acuerdes.

Otro ejercicio puede ser manejar el auto sin encender el GPS e intentar recorrer tu trayecto de memoria.

3. Jugar juegos

El ajedrez es un juego excelente para la memoria. No obstante, otros juegos más simples también pueden dar buenos resultados.

Según contó, el favorito del Dr. Restak es el de “20 preguntas”: consiste en que una persona piensa en un lugar u objeto, y la otra debe hacer 20 preguntas que solo pueden contestarse con sí o no. “Para adivinar, el interrogador debe retener todas las respuestas anteriores en la memoria”, explicó el médico.

“El objetivo es activar la memoria de trabajo, mantener la información y moverla en la mente”.

4. Leer más novelas

Renunciar a la ficción es un indicador temprano de problemas de memoria, según el neurólogo. “Las personas, cuando empiezan a tener dificultades de memoria, tienden a pasar a leer libros de no ficción”.

El experto explicó que las novelas de ficción requieren un “compromiso activo” con el texto, porque debes recordar qué hizo el personaje en páginas anteriores. De esta manera, estás ejercitando la memoria y fortaleciéndola, para acordarse de los pequeños pero importantes detalles.

5. Tener cuidado con la tecnología

El doctor Restak aseguró que hay “tres nuevos pecados de la memoria” y, para él, dos están asociados con la tecnología. El primero es la “distorsión tecnológica”, que es almacenar todo lo que no sabemos en el teléfono, por lo que nuestras capacidades quedan flojas. Por ejemplo, si quieres recordar algo, lo anotas en el celular, pero no haces el esfuerzo de intentar recordarlo.

El segundo es que la tecnología nos “desvía” y distrae de las tareas que debemos hacer. “Hoy en día, las personas pueden consultar su correo electrónico mientras ven Netflix, hablan con un amigo o caminan por la calle. Todo esto impide nuestra capacidad de concentrarnos en el momento presente, que es fundamental para codificar los recuerdos”, aseguró el médico.

6. Buscar a un profesional de salud mental, si es necesario

El neurólogo explicó que el estado de ánimo juega un rol importante cuando queremos recordar algo. Por ejemplo, la depresión puede disminuir considerablemente la memoria.

“Cuando estás de mal humor o deprimido, tiendes a recordar cosas tristes”, dijo el Dr. Restak. En esta línea, el tratamiento de la depresión (a través de pastillas o psicoterapia) podría ayudar a restaurar la memoria en estos pacientes.