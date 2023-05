Amiga que le donó riñón a Selena Gómez asegura que fans de la cantante la acosan.

Fue hace ya seis años que Francia Raisa, actriz de How I Met Your Mother, le donó un riñón a Selena Gómez para que esta pudiera recibir el trasplante que tanto esperaba por la enfermedad de Lupus que padece.

Por esa época ambas se consideraban íntimas amigas, e incluso quedó un registro fotográfico para la posteridad del inolvidable día en que ambas estuvieron en el hospital por el procedimiento quirúrgico. Pero en la actualidad prácticamente no quedan rastros de esa estrecha amistad que nació en 2008, durante una visita a un hospital infantil organizada por Disney y ABC en la que las dos coincidieron.

En medio de la tensión que comenzó a surgir un tiempo después del trasplante de riñón, hace un par de días Raisa salió a contar públicamente cómo ha tenido que lidiar con el acoso y amenazas reiteradas en Internet por parte de los seguidores de la intérprete de Come & Get It, a propósito de su distanciamiento con ella.

Francia Raisa pide a los fans de Selena Gomez que detengan el acoso

En entrevista con el sitio TMZ, la actriz relató que no comprende por qué los fanáticos de su ex mejor amiga insisten en molestarla, considerando que ella promueve otro tipo de valores: “Nadie aprueba el bullying, especialmente Selena. Ella literalmente tiene una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental y creo que Rare Beauty acaba de tener un evento para la salud mental”.

Todo lo que acarrea el acoso diario ha llegado a afectar la estabilidad psicológica de Raisa, dijo al reportero. “Me está molestando mentalmente, no es lo que nadie quiere para alguien, ya sabes. Ella (Selena) está literalmente por ahí diciendo ‘Por favor, deténganse’. Así que no entiendo qué me está pasando a mí y a otros”.

Por otra parte, la intérprete de 34 años también recordó la clase de mensajes y comentarios de odio que ha recibido en el último tiempo: “Son bastante malos. Creo que el que probablemente más dolió fue ‘Espero que alguien entre en tu co** y te arranque tu otro riñón’”.

Para cuidar de su salud mental, el ícono de Grown-ish ha optado por hacer lo máximo posible para no leer ni escuchar esos mensajes llenos de agresividad en sus redes sociales.

“Estoy muy feliz, viviendo mi vida, enviando amor a todos. Lo entiendo, he sido una gran fanática de las personas que crecen, lo entiendo totalmente. Pero, ya sabes, no es agradable, así que diría no solo conmigo sino con cualquiera, por favor deténganse”, recalcó mientras se veía dolida por esta situación.

A fines de 2022, Gómez causó gran polémica después de la publicación de una entrevista brindada a Rolling Stone. En esa ocasión la artista afirmó con seguridad que la única amistad que tenía dentro de la industria era con la cantante Taylor Swift, excluyendo por completo a Raisa, quien le regaló un órgano para salvarle la vida. La cantante tampoco la incluyó en el documental sobre su vida, My Mind & Me.

Después de que salieron a la luz esas declaraciones, Raisa no se lo habría tomado bien, puesto que dejó de seguir la cuenta de Gómez en Instagram. Ese quiebre se mantiene hasta el día de hoy.

Si bien las dos no se han referido explícitamente a los motivos por los que se dejaron de hablar, en 2019 fuentes cercanas aseguraron al sitio RadarOnline que Raisa se enojó por los hábitos poco saludables de la artista, específicamente porque esta volvió a beber alcohol después de la operación.