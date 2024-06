Apagón de la red 2G en Chile: de qué se trata y cuándo comenzará

El término del 2G en Chile está cada vez más cerca, luego de que Entel anunciara que apagaría de manera gradual esa tecnología con el fin de concentrarse en las redes 4G y 5G.

Durante muchos años, la presencia del 2G posibilitó grandes avances en el mundo de las telecomunicaciones: permitió las llamadas entre teléfonos móviles y el intercambio de mensajes de texto (SMS). Se convirtió, además, en la primera red móvil digital.

Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), hasta el año 2012 fue la predominante en las redes móviles, pero con el recambio tecnológico ese panorama cambió y pasó a quedar obsoleta. De hecho, hoy en día el 2G posee menos del 1% de las conexiones móviles de Entel.

Desde la compañía detallan que el apagón de la red de segunda generación permitirá hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y minimizar el impacto en el medioambiente, puesto que las tecnologías de mayor antigüedad consumen mucha más energía en comparación a las más nuevas.

Cuándo será el apagón de la red 2G

Aunque el fin del 2G fue anunciado en julio de 2023, el proceso comenzará en el segundo semestre de este año, es decir, a partir del mes siguiente.

La empresa de telecomunicaciones ha reiterado que se trata de una medida que se aplicará paulatinamente, con el fin de evitar problemas de comunicación.

Estas son las fechas en que el apagón se concretará en cada región:

Julio de 2024: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Agosto de 2024: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

Septiembre de 2024: Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Octubre de 2024: O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío.

La red 2G posibilitó el intercambio de mensajes de texto. Foto referencial.

Una vez que llegue esa fecha en cada zona, los dispositivos móviles que funcionen únicamente con la red 2G no podrán volver a conectarse.

Cabe destacar que existe un plan de apoyo destinado a quienes podrían verse afectados por el cambio, “para así facilitar esta transición y lograr que se realice con el menor impacto posible para todos”, señala la empresa.

Uno de los ejes de ese plan consiste en el recambio gratuito de teléfonos que actualmente están con 2G. En ese beneficio son prioridad los usuarios que son clientes de la compañía (tanto prepago como suscripción), mayores de 70 años y que residan en zonas rurales.

Hay algunos sectores del país que no se verán afectados por el término del 2G, considerando que no tienen disponibilidad de otra red. “No se apagará en aquellas zonas donde no existan otras redes disponibles, sino solo en las que hay redes más modernas al alcance”, explican en la empresa.

Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, reiteró que este proceso “tiene que incluir a todos” y que la idea es que las personas mayores “no pierdan la conectividad” cuando se produzca el apagón. “Como Subtel seguiremos fiscalizando que los procesos de recambio tecnológico se desarrollen incorporando a todas las personas”, agregó.

Para saber en qué localidades seguirá operativa la red 2G, haz clic aquí y busca según la región de interés.