Recientemente, la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants publicó un nuevo ránking relacionado al ámbito de los viajes: The World’s 50 Best Hotels.

Dicho listado reúne los 50 mejores hoteles del mundo de 2023, bajo el criterio de los críticos vinculados a la publicación.

Y dentro de los recintos que fueron seleccionados, uno de ellos está en Sudamérica, precisamente en el puesto número 27.

Así son los 30 mejores hoteles del mundo de 2023: uno está en Sudamérica. Foto: referencial.

Se trata del Hotel Rosewood São Paulo de la ciudad homónima de Brasil, el cual fue calificado como “un oasis urbano arquitectónicamente deslumbrante y lleno de arte, situado en el céntrico barrio de Cidade Matarazzo”.

“Sus 180 habitaciones y sus restaurantes y bares se llenan todas las noches de gente de moda local e internacional”, precisaron los críticos.

A continuación encontrarás imágenes de los hoteles que ocupan los primeros 30 puestos del ránking.

30. Hotel Park Hyatt Kyoto - Japón

Hotel Park Hyatt Kyoto

29. Hotel Le Bristol París - Francia

Hotel Le Bristol

28. Hotel Capella Singapore - Singapur

Hotel Capella Singapore.

27. Hotel Rosewood São Paulo - Brasil

Hotel Rosewood São Paulo

26. The Maybourne Riviera en Roquebrune-Cap-Martin - Francia.

The Maybourne Riviera

25. Hotel Aman Nueva York - Estados Unidos

Hotel Aman Nueva York

24. Four Seasons Madrid - España

Four Seasons Madrid

23. Hotel Royal Mansour Marraquech - Marruecos

Hotel Royal Mansour

22. The Connaught Hotel en Londres - Inglaterra

The Connaught Hotel

21. Hotel Borgo Egnazia en Savelletri - Italia

Hotel Borgo Egnazia

20. Hotel Le Sirenuse en Positano - Italia

Hotel Le Sirenuse

19. Hotel Esencia en Tulum - México

Hotel Esencia

18. Nihi Sumba en la isla de Sumba - Indonesia

Nihi Sumba

17. Hotel Raffles Singapore - Singapur

Hotel Raffles Singapore

16. Claridge’s en Londres - Inglaterra

Claridge's

15. Singita Lodges en Kruger National Park - Sudáfrica

Singita Lodges

14. Aman Venice en Venecia - Italia

Aman Venice

13. Chablé Yucatán - México

Chablé Yucatán

12. The Calile en Brisbane - Australia

The Calile

11. Capella Bangkok - Tailandia

Capella Bangkok

10. Mandarin Oriental Bangkok - Tailandia

Mandarin Oriental Bangkok

9. Four Seasons Firenze en Florencia - Italia

Four Seasons Firenze

8. One&Only Mandarina en Riviera Nayarit -México

One&Only Mandarina

7. Soneva Fushi - Maldivas

Soneva Fushi

6. La Mamounia Marraquech - Marruecos

La Mamounia Marraquech

5. Aman Tokyo - Japón

Aman Tokyo

4. The Upper House - Hong Kong

The Upper House

3. Four Seasons Bangkok en Río Chao Phraya - Tailandia

Four Seasons Bangkok

2. Hotel Rosewood Hong Kong - Hong Kong

Hotel Rosewood Hong Kong

1. Hotel Passalacqua en Lake Como - Italia