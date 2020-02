Belén Soto: “Creo en mí misma, es lo principal para poder creer en otras cosas o personas"

* Leo

Charlas TED de Chris Anderson, el director de esa organización.





* Admiro

A las mujeres y nuestra lucha.





* Creo

En mí misma, es lo principal para poder creer en otras cosas o personas.





* Veo

El bazar de la caridad, es una serie francesa. Me encantan las historias y vestuarios de época con temáticas sobre la fuerza de poder que se ejercía contra la mujer y su rol social de esos tiempos.





* Escucho

Soy una terrible fan de Dua Lipa, pero no logro cambiar mi gusto por Journey, Toto, Queen y Los Prisioneros.





* Compro

Soy muy creyente de las energías y tengo un alma muy nómade, por lo tanto, en mi casa tengo muchas piedras y cuarzos que voy comprando en cada uno de los destinos a los que viajo para entregar la energía de esa ciudad a mi hogar.





* Viajo

El gran sueño que me viene persiguiendo hace muchos años, es poder sumarme a alguna ONG para irme tres meses a realizar un voluntariado en África.





* Como

Comida casera, ojalá algún rico plato preparado por mi mamá. Cuando uno se va de casa, vives solo y no estás en todo el día, comienzas a comer cualquier cosa y en cualquier parte, hace rato que no me como su buena cazuela o un charquicán con su huevo frito arriba.





* Practico

Tengo varios pasatiempos: comer, viajar o meterme en las librerías a ver libros nuevos y sentir su olor a nuevo. Además, tengo un extraño gusto por ir a ver departamentos y casas piloto sin querer comprar ni cambiarme de casa, solo para ver.