China estaría usando nuevas tácticas de desinformación con Inteligencia Artificial: ya las usó en los incendios de Hawaii

El 8 de agosto, el fuego comenzó a aparecer en la isla de Maui en Hawaii, Estados Unidos. En los días siguientes los incendios forestales se extendieron en gran parte de la zona, logrando destruir casi a su paso. Según los últimos reportes de las autoridades, la catástrofe dejó 115 víctimas fatales y aún hay poco más de 60 desaparecidos. Es considerado el siniestro más mortífero que ha tenido Estados Unidos en más de un siglo.

Pero al mismo tiempo en que se reportaba de la magnitud de la destrucción en la isla y las cifras de víctimas, la desinformación y las teorías de conspiración por la emergencia abundaban en las redes sociales. Esto ocurrió casi desde el inicio de los incendios.

En concreto, algunas publicaciones -en general de cuentas no auténticas- afirmaban que la causa del desastre en Maui era un arma de carácter secreto que había creado Estados Unidos y que había sido puesta a prueba durante esos días.

A fines de agosto, por ejemplo, se difundieron publicaciones que señalaban que únicamente los objetos azules habían sobrevivido a los incendios forestales y, que además, la isla de Maui había recibido un ataque directo por parte de un arma de energía o láser.

En agosto, los incendios forestales azotaron a la isla de Maui, en Hawaii. Foto: Reuters.

No solo eran mensajes escritos, dado que en la mayoría de las ocasiones eran apoyados con imágenes que aparentaban haber sido generadas con Inteligencia Artificial (IA), con el fin de dar más credibilidad a los espectadores. Sin embargo, esa práctica no habría sucedido al azar. Según un artículo de The New York Times, las publicaciones se enmarcan dentro de una campaña liderada por China en que han estado probando herramientas no usadas tradicionalmente para desinformar.

Qué se sabe de la operación de China para desinformar

De acuerdo al citado medio, la campaña de desinformación del gigante asiático aparenta ser un cambio de táctica, dado que hasta el momento se había enfocado más bien en iniciativas de propaganda para defender sus propias políticas y medidas. Pero ahora China parece estar poniendo uno de sus focos en sembrar polémicas en territorio estadounidense por medio de una operación digital.

La semana pasada, investigadores de Microsoft dieron a conocer en un informe que China había perfeccionado una capacidad para crear imágenes sofisticadas mediante IA. El objetivo era usar ese contenido en “operaciones de influencia” que impactaran en votantes estadounidenses de “todo el espectro político y crear controversia en términos raciales, económicos e ideológicos”.

Desde que iniciaron los incendios de Maui aparecieron teorías de conspiración y rumores sobre la emergencia.

La compañía enfatizó que la nueva táctica impulsada por IA “intenta crear contenido de alta calidad” que podría difundirse fácilmente en las plataformas digitales usadas en Estados Unidos y otros países. Además, es probable que esta capacidad vaya siendo cada vez más perfeccionada.

Lo problemático es que, según el reporte, los usuarios mostraron una tendencia a compartir mucho más este tipo de contenidos que aparentan ser reales, en comparación a otros intentos que se habían hecho antes y eran más sencillos. Creen que por lo mismo su impacto podría ser mayor.

Los investigadores de Microsoft también han identificado que China sigue con sus “esfuerzos globales” para emitir propaganda y mejorar su imagen en otros países, lo que se ha traducido en reclutar a empleados estatales para hacerse pasar por influencers en plataformas occidentales. “El gobierno chino está invirtiendo recursos en mensajes dirigidos a audiencias en más idiomas, en más plataformas, mientras evoluciona sus técnicas”, detallaron.

En una reciente entrevista, Brad Smith, vicepresidente de Microsoft, apuntó sus dardos hacia China por haber usado los incendios de Hawaii para sus beneficios políticos. “Simplemente no creo que eso sea digno de ningún país, y mucho menos de ningún país que aspire a ser un gran país”

Microsoft realizó un informe sobre la campaña que ha encabezado China para desinfromar. Foto: Reuters/Lucy Nicholson.

Adicionalmente, el informe alerta que esta operación podría seguir siendo usada a futuro, como las siguientes elecciones presidenciales en Estados Unidos. De ello ya hay un precedente con Rusia en las elecciones de 2016.

Desde los servicios de inteligencia estadounidenses creen que si China continúa sus esfuerzos para usar estas prácticas en las elecciones de 2024, una probabilidad es que se intente aumentar la figura del expresidente Donald Trump frente a la del presidente Joe Biden. Esto, teniendo en cuenta las últimas señales que han dado tanto Trump como Biden frente al país asiático.

Aunque no hay mayores pruebas de que China esté coordinada con Rusia en esta clase de operaciones, se ha identificado que ambos países se apoyan mutuamente en los mensajes donde hay críticas hacia Estados Unidos.

Record Future, empresa de ciberseguridad estadounidense, fue la primera en denunciar que había una campaña encabezada por China para culpar a un arma por los incendios de Hawaii. La compañía observó que las publicaciones falsas sobre este desastre se veían más allá de las redes sociales que son usadas por la mayoría de la población, ya que incluso estaban en otras como Pinterest, Tumblr y Medium.

El reporte de Microsoft ha reflejado que la operación china se dio en varios idiomas y redes sociales, por lo que se puede desprender que buscaban instalar la narrativa a nivel mundial.