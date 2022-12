Ciudadana peruana que estaba cesante ganó el máximo premio de la lotería en España

En estas fechas de festividades, siempre es bien recibido un ingreso extra en nuestros bolsillos.

Por eso, el 22 de diciembre de cada año España lleva a cabo la celebración de la Lotería de Navidad, más conocido como el “El Gordo”, un millonario sorteo que tiene a todos los habitantes de ese país pendiente de lo que pueda suceder.

Este 2022 la suerte estuvo del lado de la ciudadana peruana Perla Gavidia, quien se acaba de convertir en una de las ganadoras del máximo premio de la lotería de España.

Hace más de 20 años, Perla dejó Perú para llegar a ese país europeo en búsqueda de oportunidades laborales. En casi todo ese periodo se desempeñó en el área de hostelería del Palacio de Gobierno, pero hace tres años fue despedida y desde entonces que está desempleada.

“Me echaron a la calle y estaba cobrando ahora mismo el paro”, contó a los medios.

Los dueños de los locales donde se compraron los tickets ganadores de la lotería también celebran. Foto: EFE.

El número ganador de Perla

La mañana del jueves, Perla acudió con dos de sus hijos al Teatro Real de Madrid, donde se realizaría el sorteo del premio. Quizás por una corazonada, llevó una carpeta con los 95 números que había comprado este año en ciudades como Valencia, Asturias, Barcelona y Alicante.

“Presentía que tenía que llegar aquí. En todas partes de España que he estado viajando con mis hijos he ido comprando los décimos”, dijo la mujer a los medios locales de Madrid.

En el instante en que los niños del Colegio San Idefonso dijeron el número ganador, Perla no escuchó bien ni tampoco conseguía verlo en pantalla. Por eso, le dijo a su hijo Joseph que le ayudara a verificar.

Cuando consiguió oir los números que le dictó su hijo, no podía creerlo. La cifra 5.490 era la ganadora y Perla tenía el boleto en sus manos. Desde las butacas en que estaba sentada agitó el ticket y se emocionó tanto que comenzó a llorar. Toda la prensa se enfocó tanto en ella y tuvo que ser sacada por el personal de salud.

Perla Gavidia no conseguía escuchar bien el número ganador de la lotería. Su hijo le ayudó y cuando lo oyó, no podía creerlo. Foto: Reuters.

Posteriormente, contó las dificultades económicas que estuvo viendo en el último tiempo y lo que planea hacer con el premio.

“Voy a comprar una casa y voy a poder darle estudios a mis hijos, que es lo que más quiero. Otra parte será para la iglesia. Yo soy muy católica”, fueron las palabras Gavidia.

“Sabía que este año me iba a tocar, yo lo soñé. Me voy a quedar en Madrid, amo este país y no voy a regresar a Perú porque la situación está muy complicada”, agregó.

Según contó la mujer, no era la primera vez que participaba en el sorteo. “El año pasado vinimos y casi me llevo el tercer premio”, afirmó Perla.

Gracias al ticket ganador que compró en Asturias, la ciudadana peruana se convirtió en la dueña de 400.000 euros.