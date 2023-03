Píldoras, preservativos, parches, inyecciones, dispositivos intrauterinos, anillos y así sigue la larga lista de los anticonceptivos para mujeres que están disponibles en el mercado. Todos tienen pros y contras de su uso, y son los especialistas los que pueden determinar cuál se adapta mejor al estilo de vida de cada mujer.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista médica The Lancet, logró determinar que las jóvenes, entre 15 y 19 años, suelen optar por los preservativos o la píldora para protegerse, mientras que las mujeres de 20 a 49 prefieren los métodos reversibles de acción prolongada (inyecciones, DIU e implantes).

Estos métodos han incrementado su uso, no obstante, no sucedió igual con los métodos tradicionales (como el método del ritmo), y es que se ha demostrado que son menos eficaces al momento de evitar embarazos y no protegen de enfermedades de transmisión sexual.

¿Cómo elegir el anticonceptivo más adecuado?

Entonces, ¿cuál es mejor?

No existe una respuesta única sobre cuál es mejor. Por ello, lo ideal es tener una conversación con un o una doctora sobre el estilo de vida de la paciente, para ver cuál se puede adaptar de mejor manera y permitir que funcione. Por ejemplo, alguien que es más olvidadiza podría tener problemas con tomar la pastilla, pues para que funcione con el menor riesgo, se debe tomar todos los días a la misma hora.

Otro ejemplo es que, una mujer con ovario poliquístico se puede ver beneficiada por tomar una píldora con estrógeno y progestina, mientras que otra, que sea fumadora y mayor de 35 años, debería preferir una sin estrógeno, dado que estaría contraindicado según su perfil.

“Lo importante es entender que el anticonceptivo no lo deberíamos escoger solas. No es lo mismo darle un anticonceptivo a una paciente con obesidad que a una paciente que hace deporte”, comentó a la BBC Carolina Hidalgo, ginecóloga.

“Actualmente tenemos muchas más alternativas que las que se usaban anteriormente. Antes solamente conocíamos las pastillas, las ampollas y la T de cobre”, explicó la doctora.

“Ahora tenemos implantes que van dentro del brazo, tenemos las T (DIU) hormonales que ayudan con algunas patologías. Y para las mujeres que no quieren usar hormonas han salido diferentes T no hormonales. Tenemos la T de cobre, de plata, tenemos el balón. Todos eficaces por encima del 99%”, informó.

Pero en Latinoamérica, la falta de acceso a información hace que muchas mujeres ocupen “el método que usa mi amiga”, lo cual puede conllevar riesgos a la salud, pues cada método responde a cierto perfil y antecedentes médicos.

Y es que no tener una educación sexual íntegra e incluso las propias barreras familiares, hacen que muchas tengan miedo a utilizarlos o que desconozcan los beneficios de su uso. De esta manera, nuestra región tiene la segunda tasa más elevada de embarazos en mujeres menores de 20 años.