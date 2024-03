Cómo ver Netflix desde otra pantalla si es que estás de viaje

A muchas las personas se les hace difícil enfrentar los tiempos de ocio sin las plataformas de streaming, entre ellas, Netflix.

Sin embargo, debido a las estrictas normas de uso que ha impuesto la aplicación en el último tiempo, especialmente en lo relacionado a las cuentas compartidas con personas que residen fuera del hogar, es posible que los usuarios tengan algunas interrogantes a la hora de abrir Netflix cuando no están en la vivienda por vacaciones u otras razones.

Afortunadamente, la plataforma ha establecido una serie de recomendaciones para quienes están experimentando esa situación.

FILE PHOTO: A Netflix logo is shown on a TV screen in this illustration taken May 9, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo

Esta es la forma en que puedes ver Netflix si estás de viaje

Según describe Netflix en su blog oficial de ayuda, utilizar la plataforma mientras se está fuera del hogar no es demasiado complejo.

Una de ellas es recurrir a los dispositivos portátiles, como tablets, teléfonos o computadores para acceder a los contenidos que se desean ver. En segundo lugar, también se puede iniciar sesión nuevamente en el televisor de la casa o alojamiento donde te quedarás.

En el caso de que se realicen viajes constantes al mismo sitio, Netflix sugiere realizar lo siguiente:

Si ya estás en la ubicación principal donde sueles ver películas o series de Netflix, debes conectarte a internet y abrir la plataforma, o así también, visitar el sitio web . Cuando ya hayas ingresado, reproduce cualquier contenido con el fin de “establecer conexión”. Esta medida se debe hacer una vez al mes.

Realiza los mismos pasos si estás en la segunda ubicación.

Adicionalmente, debes considerar que si viajas al extranjero, fuera del país donde te habías suscrito inicialmente, es posible que notes ciertas diferencias en la plataforma.

Desde Netflix detallan que algunas de las modificaciones que podrías identificar cuando sales del país son que la oferta de streaming, subtítulos y audio no sea la misma, además de que los títulos que has descargado en los dispositivos portátiles no estén disponibles.