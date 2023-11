Alerta de spoiler del final de Ataque a los Titanes.

Después de 10 años, la serie Shingeki no Kyojin (Ataque a los Titanes en español) llegó a su fin. La trama atrapó a un sinfín de espectadores que —junto con Eren Jaeger, Armin, Mikasa y la Legión de Reconocimiento— descubrieron de dónde venían los titanes y cuál era la forma de obtener paz detrás de las murallas en la isla Paradis.

El éxito, tanto de la serie de animé como del manga, fue inminente y contradijo los temores iniciales de Hajime Isayama, el japonés y la cabeza detrás de la historia, quien creyó que no alcanzaría la magnitud de ahora y que iban a cancelarla.

“Era una obra que nadie conocía (...) pero terminó siendo leída y vista por una cantidad increíble de personas, y me dio un poder enorme con el que no me sentía del todo cómodo”, se sinceró Isayama, en una entrevista exclusiva con The New York Times.

¿Qué otros secretos esconde el creador de Ataque a los Titanes? Esta es una parte de la entrevista.

Creador de Shingeki no Kyojin revela secretos sobre el final de la serie: “Ciertos aspectos de la historia no salieron como esperaba”

Los secretos del final de Shingeki no Kyojin o Ataque a los titanes

Al inicio de Shingeki (el apodo de la serie que manejan varios fanáticos), conocemos a Eren, un niño que promete vengarse de los monstruos humanoides gigantes que se comen despiadadamente y sin culpas a su madre.

No obstante, la historia da un vuelco impensado y nos regala una profunda reflexión sobre la guerra, la sociedad y los motivos que nos mueven como humanos.

El héroe, para muchos, se convierte en el villano que comete un genocidio mundial, traciona a sus mejores amigos e, incluso, a simple vista pareciera no importarle que estos mueran. El episodio final nos transportó a una batalla entre el cielo y la tierra, donde, a pesar de que se logra encontrar la paz, ésta es momentánea, porque la violencia de alguna manera encuentra el camino para volver.

Aquí los extractos de la entrevista del Times con Hajime Isayama:

—El manga terminó hace un par de años y el anime recién está terminando. ¿Cómo te sientes acerca del final de la historia?

—Que se haga este anime y que vaya más allá de las fronteras de Japón y llegue a una audiencia mundial es algo que ha sido muy feliz para mí. En cierto sentido, Ataque a los Titanes me ha conectado con el mundo, y eso es algo de lo que me alegro mucho que haya sucedido.

—¿Cuánto del final del manga tenías en mente cuando empezaste a escribir Ataque a los Titanes? ¿Y cuánto cambió en el camino?

—Eso estuvo ahí desde el principio, la historia que comienza con la víctima que luego pasa por esta historia y se convierte en el agresor. Eso es algo que tenía en mente desde el primer momento. En el camino, ciertos aspectos de la historia no salieron como esperaba, y adapté y desarrollé ciertos aspectos. Pero yo diría que el final de la historia no cambió mucho.

—Tienes una escena en la que Eren se disculpa con un niño por la masacre que va a cometer y dice que estaba decepcionado con el mundo que vio más allá de los muros. ¿Qué dice eso sobre su motivación?

—Creo que eso se refiere al hecho de que Eren estaba soñando con ir a este mundo fuera de los muros donde no había nadie y no había nada. Había emoción en este mundo que simplemente estaba vacío, en borrón y cuenta nueva. Realmente no sé si eso es algo bueno o malo, y no sé realmente por qué ese fue el ideal que establecí para Eren como parte de esta historia. Pero lo que puedo decir es que, cuando cruza el muro en ese momento, dice que ve que el mundo en realidad no es tan diferente de lo que hay dentro de los muros en el mundo que ya conoce. Creo que esa es probablemente la decepción a la que me refiero en esa escena específica.

—Eren dice en el episodio final del anime que no tuvo más remedio que seguir el futuro que vio, que era impotente contra los poderes del Titán Fundador. Armin incluso pregunta si es realmente libre. ¿Estaba diciendo la verdad o lo ve como una excusa?

—La verdad es que la situación con Eren en realidad se superpone en cierto sentido con mi propia historia con este manga. Cuando comencé esta serie por primera vez, me preocupaba que probablemente la cancelaran. Era una obra que nadie conocía. Pero ya había empezado la historia con el final en mente. Y la historia terminó siendo leída y vista por una cantidad increíble de personas, y me dio un poder enorme con el que no me sentía del todo cómodo.

Hubiera sido bueno si pudiera haber cambiado el final. Se supone que escribir manga es liberador. Pero si fuera completamente libre, entonces debería haber podido cambiar el final. Podría haberlo cambiado y haber dicho que quería ir en una dirección diferente. Pero el hecho es que estaba atado a lo que había imaginado originalmente cuando era joven. Y así, el manga se convirtió en una forma de arte muy restrictiva para mí, similar a cómo los enormes poderes que adquirió Eren terminaron restringiéndolo.

—Has estado involucrado en la producción de anime por un tiempo, supervisando los guiones gráficos de la adaptación y eres conocido por pedir cambios en la historia de la adaptación. ¿Pediste algo personalmente para el episodio final?

—Sí. Absolutamente. Revisé el guión, pero lo principal fueron los guiones gráficos. Hubo diferentes cosas que sugerí. A fin de cuentas, es realmente el papel de la producción tomar esas decisiones. Pero quería al menos dar mi opinión para que pudieran tenerla en cuenta cuando tomaran las decisiones finales.

—El manga termina mostrando el futuro de Paradis y una especie de ciclo de guerra que continúa. ¿No hay fin para el conflicto y el ciclo que presentas en la historia?

—Supongo que podría haber habido un final en el que fuera un final feliz y la guerra terminara y todo estuviera bien y excelente. Supongo que eso podría haber sido posible. Al mismo tiempo, el fin de la lucha y el fin de la contienda en sí parecen un poco tontos. Parece que ni siquiera es creíble. Simplemente no es plausible en el mundo en el que vivimos ahora. Y entonces, lamentablemente, tuve que renunciar a ese tipo de final feliz.