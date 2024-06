Cuál es el restaurante chileno que figura entre los 50 mejores del mundo.

Luego de una larga espera salió a la luz The World’s 50 Best Restaurants 2024, listado que busca reconocer a lo mejor de la gastronomía a nivel mundial.

En una elegante ceremonia que tuvo lugar en el hotel Wynn Las Vegas, Estados Unidos, se reunieron críticos de la industria, chefs y representantes de restaurantes para festejar la edición número 22 de los premios.

Entre todos los locales que aparecieron en el ranking, que incluyó a 26 países de cinco continentes, uno chileno fue nuevamente consiguió destacar.

Este es el restoraurante chileno que destacó en ranking internacional

El local gastronómico de Chile que logró entrar en el prestigioso listado fue Boragó. Por segundo año consecutivo, se ubicó en la posición 29.

Liderado por el reconocido chef Rodolfo Guzmán, el restaurante suele resaltar por tener a la sostenibilidad como prioridad, pues utilizan ingredientes endémicos para elaborar sus preparaciones culinarias. Eso mismo fue lo que valoraron en los llamados “premios Óscar” de la gastronomía.

“Tener una filosofía de cocina de kilómetro cero, mantener los ecosistemas locales y el abastecimiento responsable son algunas de las medidas implementadas en Boragó”, detalla la reseña.

También se destaca que al usar distintos productos nativos del país, se obtienen platos sabrosos y creativos como “el filete de tomate rosado del Maule con uvas y frutas silvestres y el cangrejo real con natilla de zanahoria de mar”.

Uno de los platos de Boragó. Foto: Instagram.

Desde hace años que The World’s 50 Best Restaurants ha seleccionado a los mejores exponentes del rubro a nivel mundial y se ha convertido en una plataforma de las tendencias culinarias que van surgiendo. La clasificación se elabora a partir de los votos de la Academia de The World’s 50 Best Restaurants, que está integrada por 1.800 figuras del rubro de 26 países.

Tanto Boragó como Guzmán, su creador, han ganado diversos reconocimientos por su propuesta. El año pasado, el chef fue reconocido como uno de los mejores exponentes de la cocina en The Best Chef Awards 2023.

Estos son los 50 mejores restaurantes del mundo

Este año, el listado de The World’s 50 Best Restaurants quedó compuesto de la siguiente manera: