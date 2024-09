Economista top chino desaparece tras comentarios privados en WeChat

Un destacado economista de uno de los principales centros de estudios de China fue investigado, detenido y apartado de sus funciones tras criticar supuestamente en un grupo de chat privado la gestión del líder Xi Jinping al frente de la segunda mayor economía del mundo, según personas familiarizadas con el caso.

La investigación de Zhu Hengpeng, que durante la última década fue subdirector del Instituto de Economía de la Academia China de Ciencias Sociales, se produce en un momento en que el Partido Comunista intensifica sus esfuerzos para reprimir los comentarios negativos sobre la salud económica de China.

Beijing ha luchado por revitalizar una economía aletargada, lastrada por un desplome inmobiliario y una tibia confianza entre consumidores y empresas, debilidades que, según algunos economistas, se han visto exacerbadas por los esfuerzos de Xi por impulsar el sector estatal, frenar lo que considera excesos capitalistas y proteger a China frente a las supuestas amenazas extranjeras.

Bajo el mandato de Xi, el partido ha dirigido una represión de gran alcance contra la disidencia que ha castigado a los críticos de su liderazgo dentro y fuera del partido, con algunos objetivos de alto perfil, incluidos influyentes empresarios y académicos, que han sido detenidos, encarcelados o forzados al exilio. Las autoridades también han reforzado el control de los datos, restringiendo el acceso a una información muy apreciada por inversores y analistas para conocer la economía china.

Zhu, que cumple 55 años este mes, fue detenido en primavera después de que supuestamente hiciera algunos comentarios inapropiados en un chat privado grupal en el servicio de mensajería móvil WeChat.

Zhu Hengpeng ocupó altos cargos en la Academia China de Ciencias Sociales. Foto: Imaginechina Limited/Alamy

Sus declaraciones incluyeron comentarios sobre la decaída economía china y críticas veladas a Xi que hacían referencia a su mortalidad, dijo una de las personas.

No se pudo determinar en qué supuestas ofensas se centraba la investigación. Zhu ha sido destituido de sus cargos en el Instituto de Economía CASS, donde también era vicesecretario del partido. Además, su nombre ha desaparecido de la lista en línea del personal de un grupo de expertos afiliado a la prestigiosa Universidad Tsinghua de Beijing.

La CASS, un think tank de nivel ministerial directamente subordinado al Consejo de Estado, como se conoce al gabinete chino, asesora a los dirigentes del partido y del gobierno en la formulación de políticas.

Zhu trabajó durante más de dos décadas en el think tank, donde se especializó en economía de la salud, asesorando al Gobierno sobre políticas relacionadas con la reforma de hospitales y el acceso a la atención médica, y se convirtió en un influyente comentarista sobre estas cuestiones. En 2014 fue nombrado director adjunto del Instituto de Economía de la CASS.

También fue director independiente de China Meheco Group, una empresa farmacéutica estatal, de 2013 a 2015, según la información publicada por la empresa.

No se pudo determinar el estado de la investigación sobre Zhu y no estaba claro si tenía representación legal. No respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. Tampoco nadie respondió a la puerta de un departamento de Beijing que figuraba como su dirección en un registro corporativo de Hong Kong.

La Oficina de Información del Consejo de Estado, que gestiona las consultas de los medios de comunicación para el gobierno chino, no respondió a una solicitud para transmitir las preguntas al máximo organismo disciplinario del Partido Comunista.

La investigación coincidió con una campaña de adoctrinamiento del personal de la CASS, destinada a hacer cumplir las normas del Partido Comunista. Se exigió a los miembros del Partido que ocupaban cargos directivos que firmaran compromisos formales para inculcar disciplina y se les recordó que debían obedecer las “10 prohibiciones”, una lista de actividades prohibidas que incluye la publicación de material inapropiado y la colaboración con entidades extranjeras sin aprobación.

Viviendas sin terminar en Shenyang, China. Los esfuerzos por reprimir la disidencia se producen en un momento en que la lenta economía del país se ve lastrada por una persistente caída del sector inmobiliario. Foto: Bloomberg News

El presidente de la CASS, Gao Xiang, un historiador de alto nivel considerado leal a Xi, dirigió personalmente la planificación y ejecución de la campaña, según un informe publicado por la academia. Los funcionarios deben ser “temerosos en sus corazones, cuidadosos con sus palabras y comedidos en sus acciones”, dijo Gao en una sesión de adoctrinamiento en junio, según el informe.

La última aparición pública conocida de Zhu fue a finales de abril, cuando intervino en una conferencia sobre el sector de la atención a la tercera edad organizada por la revista de información financiera Caixin. Según la revista, sugirió que China podría colmar las lagunas de financiación de su sistema de pensiones haciendo que los jóvenes chinos contribuyeran a las pensiones de sus padres y emitiendo más bonos del Estado, siempre y cuando la gente siguiera confiando en la economía.

Las declaraciones de Caixin causaron revuelo en las redes sociales, donde algunos usuarios afirmaron que la idea aumentaría la carga de los jóvenes chinos, ya agobiados por el aumento del coste de la vida y las escasas perspectivas de empleo.

Zhu tenía previsto intervenir en una conferencia el 25 de mayo organizada por el Centro de Desarrollo Industrial y Gobernanza Medioambiental (CIDEG) de la Universidad de Tsinghua, del que era miembro de su comité académico, según un programa publicado antes del acto.

Sin embargo, el informe del centro posterior a la conferencia no mencionaba a Zhu, ni como ponente ni como asistente. Su nombre no aparecía en la lista de participantes y su puesto como ponente fue ocupado por otro académico, según personas familiarizadas con la conferencia.

El nombre de Zhu ha desaparecido del directorio en línea de altos cargos del Instituto de Economía CASS, así como de la lista en línea de miembros del comité académico del CIDEG de Tsinghua.

No se ha podido determinar con exactitud cuándo se eliminaron estas menciones. Zhu se había incorporado al comité académico del CIDEG en diciembre de 2022, y este tipo de nombramientos suelen ser indefinidos, según una persona con conocimiento del asunto.

La CASS y el CIDEG no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En agosto, los administradores de la CASS reorganizaron la cúpula de su Instituto de Economía, sustituyendo al secretario y al director del partido y nombrando a un nuevo subdirector, según un comunicado oficial. La CASS no comunicó ningún cambio en la situación de Zhu.

El nuevo secretario del partido, Gong Yun, es un especialista en política e ideología, historiador de formación y autor de libros sobre Mao Zedong. Llegó tras un breve paso por el Instituto de Finanzas y Banca de la CASS, donde había sido nombrado secretario del partido y subdirector poco más de un año antes, en junio de 2023.

El nuevo director, Li Xuesong, es un economista que anteriormente dirigió el Instituto de Economía Cuantitativa y Tecnológica de la CASS. También es miembro del poder legislativo chino.

Semanas después de los nombramientos, Gao dirigió una reunión con altos cargos de la CASS para resumir los logros de la campaña de adoctrinamiento. “Estudiar la disciplina del partido es un proceso para forjar el espíritu del partido y unificar el pensamiento”, decía un informe de la CASS sobre la reunión. La academia, decía, debe “esforzarse por construir un ejército acorazado de teóricos y académicos leales y fiables”.