El día que marcó la caída de Pity Álvarez, el rockstar argentino acusado de asesinato

Su nombre es uno de los más elogiados en la historia del rock argentino. A sus 50 años, Cristian “Pity” Álvarez puede decir que conquistó a los oyentes como líder de Viejas Locas e Intoxicados, mientras que también teloneó a los Rolling Stones con el primer grupo en 1998 y álbumes de su autoría como Especial (1999) se han consagrado como obras de culto.

Álvarez construyó una leyenda como un ícono que encarnaba el espíritu salvaje de la juventud, pero una serie de eventos llevaron a que la música pasara a segundo plano y a que muchos de sus seguidores ahora lo relacionen con la violencia.

Secuestros, golpes, amenazas y un asesinato a mano armada. Esos son algunos de los cargos con los que el mítico “Pity” ha tenido que lidiar en su trayectoria.

“No soy libre, no disfruto de todos los momentos, se me van las ganas de hacer música. Eso es una impotencia muy grande y encima me doy cuenta de que no puedo parar. Es como estar muerto, porque en mi ser esa droga hace que me aísle de todo”, declaró el músico en una carta revisada por El País.

Y es que precisamente, su vida no solo ha sido componer canciones y presentarse en escenarios. También ha tenido que enfrentar una fuerte adicción a las drogas desde su adolescencia, un factor que lo llevó a caer desde la cúspide con la misma intensidad con la que subió.

"Pity" Álvarez. Foto: "Pity" Álvarez / Fernando Gutiérrez / El País.

Un podcast disponible en Spotify y titulado Intoxicado profundiza en cada uno de los aspectos de su carrera, desde el éxito hasta las polémicas acusaciones que lo han llevado a tener problemas con la ley.

“Pity” Álvarez: el rockstar argentino acusado de un asesinato

Fue la mañana del 13 de julio de 2018 cuando decidió entregarse a las autoridades en una comisaría de Villa Lugano, Buenos Aires. Las cámaras y los micrófonos apuntaban hacia su rostro, mientras él miraba desconcertado todo lo que ocurría a su alrededor.

“Pity, ¿sos inocente?”, le preguntó una reportera.

“Creo que sí”, respondió él.

Solo 24 horas antes, Álvarez había salido con su novia para ir a un concierto de música tropical. Mientras caminaban por las calles hacia su vehículo, él estaba asustado ante la posibilidad de ser asaltado o atacado por delincuentes.

"Pity" Álvarez. Foto: Martín Bonetto.

Declaraciones de la policía reveladas posteriormente, detallaron que supuestamente se había drogado con pasta base, lo cual explicaría su estado de paranoia.

En ese trayecto se encontraron con un grupo de hombres. Entre ellos, estaba el taxista Cristian “Gringo” Díaz (36), a quien había acusado de haberlo dejado tirado y de robarle dinero de su mochila cuando fueron a comprar drogas en un barrio de la capital.

“Vos me faltaste el respeto”, le dijo el sujeto tras acercarse a encararlo, “vos sabés quién soy, te acordás de mí”.

“¿Te acordás cuando te llevé a la Villa? Vos dijiste que te faltaron cosas de la mochila. Yo no soy un ladrón. Vos andabas diciendo por ahí que me ibas a pegar un tiro, porque te faltaban cosas”.

Ante su reacción, Álvarez trató de calmarlo, pero Díaz se le acercaba cada vez más, hasta el punto en que le dio un par de empujones.

“Si vas a tirar, tirá, gato”, le dijo desafiándolo a que le disparara.

Fue ahí cuando el artista desenfundó su pistola y le dio un tiro en la cara. Luego, cuando Díaz estaba en el piso, rodeado de un charco de sangre, apretó tres veces más el gatillo.

Como es de esperar, el hombre murió en plena calle.

“¿Qué hiciste, Cristian?”, le cuestionó asustada su pareja, para que luego se subieran al auto y ella le pidiera que se deshiciera del arma.

"Pity" Álvarez. Foto: Diego Spivacow / AFV / La Nación.

Más tarde, continuaron con sus planes y se fueron al evento de música tropical.

La defensa del fallecido argumentó que Álvarez es un “riesgo para la sociedad”, mientras que las autoridades reunieron los documentos necesarios para procesarlo, en un juicio oral que iniciará este 22 de febrero.

Por su parte, la familia del rockstar declaró que él no era consciente cuando ocurrió el crimen.

Intoxicado: los detalles del podcast sobre la vida de “Pity” Álvarez

El podcast cuenta con seis capítulos en formato documental, en los que se aborda desde su etapa escolar hasta el día en que descubrió —en la pieza de su primo— cocaína y elementos para consumir sustancias ilícitas.

“Además de profundizar en el caso policial, el recorrido retrata la vida intensa y tormentosa del ‘Pity’, desde sus orígenes con Viejas Locas en los 90 –cuando creó una nueva subcultura– hasta sus días en un pabellón psiquiátrico de Ezeiza”, escribieron en la descripción del programa, para luego añadir que “también expone las fragilidades institucionales para contener las adicciones y los trastornos de salud mental”.

Escucha el tráiler de Intoxicado en Spotify a continuación.