El musical más exitoso de la historia: guía para viajar a Broadway a ver El rey león

Fue en junio de 1994 cuando Disney estrenó la película El rey león, cinta que se convirtió en una de las más aclamadas por parte de la crítica y que le significó a la firma del ratón Mickey el recibimiento de un Globo de oro en la categoría “Mejor comedia o musical”, además de dos premios Óscar por su banda sonora a cargo de nombres tan destacados como Elton John, Hans Zimmer y Tim Rice.

Pero la influencia de la historia sobre Mufasa y su hijo Simba va mucho más allá de las salas de cine. Esta semana, el ciclo de conciertos virtuales de NPR Music, Tiny Desk, estrenó un video en el que un grupo de actores y músicos de Broadway interpretan las canciones más icónicas del filme dirigido por Rob Minkoff y Roger Allers.

Aquel registro ya acumula más de 400 mil reproducciones en solo una semana.

Y es que precisamente, El rey león también se consolidó como un éxito en los teatros más importantes del mundo. Según cifras reunidas por The New York Times, ha recibido más de 112 millones de espectadores desde su estreno en la Gran manzana en 1997, mientras que ha llegado a todos los continentes a excepción de la Antártida y su realización significó que la directora teatral a cargo, Julie Taymor, se convirtiera en la primera mujer en ganar un premio Tony por dirigir un musical.

La obra ha generado una recaudación de más de $10 mil millones de dólares, cifra que lo convierte en el musical más exitoso de la historia en términos comerciales, además de uno de los favoritos entre los visitantes que llegan a Broadway con las ansias de revivir la emoción del filme.

El musical de El rey león en Broadway. Foto: Kenneth Van Sickle.

Si bien, Taymor todavía no había visto la película cuando le consultaron si quería dirigir el primer estreno teatral, la directora aseguró recientemente al citado medio que se sorprendió gratamente cuando vio el VHS y escuchó la banda sonora.

”Creo que lo que realmente me atrajo fue la estampida. Pensé: ‘vaya, ¿cómo se pone una estampida en el escenario?’ Me gustan los retos”, señaló al Times. Y a pesar de que su primera versión fue rechazada por parte del equipo de producción (debido a que se distanciaba considerablemente de la historia original), sí introdujo algunos cambios.

Entre ellos, Rafiki (el sabio que aconseja a Simba) pasó a ser interpretado por una mujer, mientras que el carácter de Nala, amiga de la infancia del protagonista, adoptó un prisma más fuerte que el de la película.

Nala en el musical de El rey león en Broadway. Foto: Disney Theatrical Productions.

”No había suficientes personajes femeninos. Sabía que reforzaría a Nala (...) y es que las leonas son los reyes de los leones. Los leones machos no cazan. Duermen. No son los reyes de la selva, ese es un concepto patriarcal”, declaró en una entrevista con The New York Times, “el personaje femenino de Nala puede ser tan fuerte como necesitemos que sea (...) ayuda a Simba a encontrar su fuerza, y esto, pues, da profundidad a su relación”.

Dónde y cómo ver El rey león en Broadway

El recinto encargado de recibir el musical en el mítico sector de Nueva York es el Minskoff Theatre, ubicado en 200 West 45th Street.

Según el sitio web lionking.com, cada asistente debe pagar su entrada para poder asistir, mientras que el espectáculo es recomendable tanto para adultos como para niños mayores de seis años, y se le prohibe la entrada a menores de dos.

Si bien, el musical cuenta con funciones limitadas alrededor del mundo, en Broadway se encuentra una oferta constante de funciones con diversos horarios y en distintos días de la semana.

El musical de El rey león en Broadway. Foto: Angel Franco / The New York Times.

En este sentido, para ver el espectáculo de dos horas y media (con un interludio), el valor de una entrada por persona puede variar dependiendo de la fecha y horario en que se desee asistir.

Por ejemplo, un ticket para ver el musical el sábado 4 de febrero de 2023 a las 14:00, puede costar desde $161 dólares (cerca de $147.000 pesos chilenos) en nyc.com, mientras que para el martes 14 de febrero a las 19:00, la cifra se reduce a $147 dólares ($134.000 aprox.) por el boleto más lejano al escenario.

El musical de El rey león en Broadway. Foto: Charles Sykes / Invision / AP.

Según lionking.com, el teatro cuenta con un sistema de audio que traduce las escenas desde el inglés a idiomas como español, portugués, coreano, japonés y mandarín, el cual debe alquilarse en el mismo recinto.

Asimismo, los valores de los pasajes de avión para viajar desde Santiago de Chile hasta Nueva York pueden variar dependiendo de la fecha en que se compren, cuándo será el viaje y por cuánto tiempo será la estadía en la ciudad estadounidense.

El musical de El rey león en Broadway. Foto: Darrin Bush / AP.

Sitios como despegar.cl ofrecen paquetes que incluyen tanto los pasajes de avión como la estadía en el hotel. En este sentido y según una revisión efectuada el 17 de noviembre de 2022, si se considera una visita desde el miércoles 1 de febrero de 2023 hasta el miércoles 8 del mismo mes, los valores por el pack completo para dos personas inician desde los $1.240.000 aproximadamente.

Aun así, cabe destacar que siempre existen opciones para reducir costos, tales como revisar constantemente las páginas web de las aerolíneas y revisar diversas opciones de alojamiento, como las que se encuentren disponibles en apps como Airbnb.