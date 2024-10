Estos son los 50 mejores bares del mundo.

The World’s 50 Best Bars ha dado a conocer a los mejores bares de todo el planeta de este 2024, un ranking que los amantes de los cócteles no se pueden perder.

La detallada selección incluye “bares de hotel, bares clandestinos, salones extravagantes y antros clásicos”, con el fin de mostrar la diversidad en la cultura de la coctelería, señala la organización.

En esta ocasión fue desde la ciudad de Madrid donde se anunciaron los locales para beber que destacan por la originalidad y calidad de su propuesta. Los premios, celebrados desde el año 2009, son uno de los más destacados a nivel mundial.

Cuál es el mejor bar del mundo

En la decimosexta edición de The World’s 50 Best Bars, un local mexicano logró coronarse con el primer lugar de la lista. Se trata de Handshake Speakeasy, ubicado en el barrio Colonia Juárez, en Ciudad de México.

El recinto, que había ganado el tercer lugar del ranking el año pasado, pertenece al argentino Marcos Di Battista. Surgió como un bar oculto, también conocido como speakeasy, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años.

“A primera vista, la lista de bebidas es minimalista, pero como el barman principal Eric Van Beek usa técnicas culinarias avanzadas en la preparación, cada bebida es más compleja de lo que parece. A menudo se necesitan 48 horas para elaborarla de principio a fin y, por lo general, cuenta con texturas inesperadas”, detalla la reseña de los premios.

Hanshake Speakeasy ganó el título del mejor bar del mundo este 2024.

En el segundo lugar de la lista quedó ubicado el Bar Leone, de Hong Kong, fundado por Lorenzo Antinori. Su foco es el estilo italiano y cuenta con una selección de cócteles clásicos “con un toque simple pero intrigante”, además de un menú de comida cuidadosamente elaborado con el mismo espíritu.

“El objetivo aquí no es solo evocar la esencia de Italia, sino también saborear el momento con amigos”, señala la descripción del Bar Leone.

Mientras tanto, el tercer lugar fue ocupado por Sips, un cocktail bar de Barcelona que en los últimos años escaló rápidamente en los premios: desde el 2021 hasta el 2023, pasó de estar en el número 37 de la lista a ser nombrado el mejor bar de todo el mundo.

En esta ocasión, desde World’s 50 Best Bars destacaron una propuesta que estrenó el bar Sips: Esencia, un espacio para 14 comensales. “Esencia es el escenario de un menú de degustación de tragos cuidadosamente seleccionados que exploran los límites de la creatividad líquida”, señalan.

Otros bares que aparecieron en el top 10 están ubicados en ciudades como Londres, Singapur, Atenas, Buenos Aires, Cartagena y Seúl.

Cómo funciona The World’s 50 Best Bars

Los triunfantes ganadores de The World’s 50 Best Bars son elegidos por 700 profesionales de la industria, entre ellos, bartenders, consultores y escritores expertos en cócteles.

Desde la entidad internacional señalan que la selección funciona mediante los votos de esos profesionales, con el fin de crear después una “guía internacional definitiva de los mejores bares y destinos para beber del mundo”. Los nombres de quienes votan son confidenciales, y además, la entidad asegura que no hay criterios determinados que los jueces deben considerar, más allá de sus propias opiniones.

El Bar Leone es de estilo italiano.

Cuáles son los 50 mejores bares del mundo en 2024