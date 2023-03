Jeremy Renner reaparece y habla por primera vez tras grave accidente.

Son casi cuatro meses desde que el actor Jeremy Renner sufrió un complicado accidente que le significó varias consecuencias en su estado de salud.

Tras haber sido arrollado por una máquina quitanieves en su propiedad, el intérprete de 52 años quedó con secuelas físicas como traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas. Por lo mismo, tuvo que permanecer hospitalizado y someterse a varias cirugías en este periodo.

Sin embargo, la recuperación de Renner parece estar avanzando positivamente. Ahora, la estrella de Hawkeye de Marvel está listo para hablar y brindará su primera entrevista en público desde que ocurrió la tragedia que lo marcó para siempre.

Jeremy Renner días después de quedar gravemente herido. Foto: Instagram.

La primera entrevista de Jeremy Renner después del accidente

Llevando el nombre de Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph, el diálogo será conducido por la periodista y presentadora de televisión Diane Sawyer. Allí el actor estadounidense contará en primera persona los detalles de lo que sucedió ese primer día de enero del 2023, cuando se encontraba en su casa en Nevada y un vehículo de 7 toneladas casi le causa la muerte.

Del adelanto que se estrenó hace algunas horas, es posible observar cómo ese hecho sigue siendo un tema complicado de abordar para Renner y, probablemente, lo siga siendo por varios años más.

Cuando Sawyer le pregunta si se acuerda de los dolores, él responde sencillamente que rememora todo. “Estuve despierto en cada momento”, afirmó el actor de películas como Mission: Impossible y American Hustle. Lo anterior no es menor, puesto que Renner se rompió 30 huesos, padeció de un colapso pulmonar y una perforación hepática.

“Lo vi perfectamente en un charco de sangre que salía de su cabeza. Corrí hacia él, no pensé que estaba vivo”, recordó su sobrino, ya que fue él a quien el actor decidió salvar cuando el quitanieves se descontroló. “Lo haría de nuevo”, dijo Renner.

El actor en su entrevista con Diane Sawyer. Foto: ABC.

La entrevista también incluyó la llamada a emergencias instantes después de que el intérprete de Marvel fuera atropellado, incluso quedaron registrados sus quejidos de dolor en la grabación telefónica.

“Escuché que le dijiste ‘lo siento’ a tu familia en lenguaje de señas”, le comenta la periodista en un momento. El actor asiente, no exento emoción al rememorar esos días: “Elegí sobrevivir, esto no me va a matar de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero fui rellenado de amor y titanio”.

Después de esa experiencia tan abrumadora tampoco se ve a sí mismo igual que antes, aseguró Renner en el programa. Ahora se percibe como “un hombre afortunado”, y al decir esas palabras, demostró una leve sonrisa por haber superado los momentos más difíciles de su vida.

En las imágenes adelantadas también se consigue apreciar los esfuerzos que ha hecho el actor por recuperar su movilidad física, como hacer ejercicios e intentar caminar dentro de su hogar.

Renner está recuperándose después la tragedia con la máquina quitanieves. Foto: ABC.

El especial será transmitido por el canal ABC el 6 de abril, y un día después, estará disponible en Disney+. En los días siguientes de la entrevista, Renner también inaugurará su programa de vehículos Rennervations en la misma plataforma de Hulu.

Revisa aquí el adelanto de la conversación de Jeremy Renner con Diane Sawyer.