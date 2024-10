En sus 40 años de carrera, el meteorólogo John Morales ha visto pasar a los huracanes más devastadores por Florida. Sin embargo, el pasado lunes, no pudo mantener un semblante tranquilo mientras presentaba su segmento del tiempo en la NBC 6 de Miami. Esto, porque vio cómo el gigante huracán Milton acechaba la costa.

En las imágenes que se transmitían por la televisión, se veía cómo el fenómeno se arremolinaba en una nube amenazante, gigante y roja. Esto significaba que la feroz tormenta que golpeará la costa de Florida esta noche, se había convertido en un monstruo de categoría 5, la más alta, destructiva y mortal.

Fue justo en ese momento que la cámara captó la ola de emociones que enfrentó el experto en vivo. “Es un huracán increíble, increíble, increíble…”, comenzó a decir mientras entrecerraba los ojos cristalizados y movía su cabeza de lado a lado.

John Morales, el meteorólogo veterano que se quebró en televisión al ver el huracán Milton

Quién es John Morales, el meteorólogo estadounidense que lloró en vivo por el huracán

John Morales es un meteorólogo de 62 años nacido en Nueva York, pero criado en Puerto Rico. Tiene una amplia trayectoria: trabajó en el Servicio Nacional del Clima en Estados Unidos, pero también ha solidificado su carrera al cubrir para los medios los distintos huracanes que azotan el país.

“Ha bajado 50 milibares en 10 horas”, continuó diciendo sobre el huracán Milton el meteorólogo, en vivo para NBC. Con esas palabras, explicaba que esta caída significaba que algo terrible se avecina hacia las costas de Florida.

Entonces, ya con lágrimas y la voz temblorosa, el experto dijo: “Pido disculpas. Esto es horrible”.

El registro de este momento lleno de emociones comenzó a recorrer Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, distintos canales le preguntaron sobre su reacción en vivo.

En algunos medios, Morales explicó que sintió mucha angustia al ver cómo se intensificaba con tanta rapidez el huracán Milton y temió por la vida de las personas, criaturas y ecosistemas que se verán afectados por la tormenta destructiva.

También se sorprendió por la gravedad de este fenómeno meteorológico extremo, una tendencia sin precedentes en el mundo que está ocurriendo a raíz del cambio climático y el calentamiento global.

“Cobra vidas. También destroza vidas. Hay que sentir compasión por la gente que está en la trayectoria del huracán”, dijo el meteorólogo.

Morales está convencido de que la contaminación que está calentando el planeta es la principal responsable de la intensidad de los huracanes y otros fenómenos que afectan al planeta. El clima está cada vez más violento y la sociedad no tiene la capacidad de mitigar el problema.

Es por esto que el experto pasó de ser un “meteorólogo no alarmista” a alguien que admite ante su público con total sinceridad estar horrorizado por las amenazas del calentamiento global.

John Morales, el meteorólogo veterano que se quebró en televisión al ver el huracán Milton. Foto: REUTERS.

El video del meteorólogo John Morales que se viralizó en las redes sociales

Después de que su registro se viralizó por las redes sociales, Morales aseguró haber recibido apoyo de miles de personas, en especial de los más jóvenes.

“Casi se sienten representados, hasta cierto punto. Ven esta angustia y emoción, y eso es lo que sienten las generaciones Z y Alfa. Se sienten ansiosos por el clima cambiante. Y yo también”.

Según explicó a The New York Times, durante gran parte de su carrera trataba de transmitir las predicciones del clima y la llegada de fenómenos extremos con una voz “tranquila y razonable” para que las personas se mantuvieran en calma y alejadas del peligro.

Sin embargo, cuando notó lo agresivos que se habían vuelto el clima y la intensidad de las tormentas, decidió cambiar su tono. Y es que se siente inseguro incluso de las predicciones que hace, pues el cambio climático hace que el clima y sus modificaciones sean completamente inciertas.

“Hoy ya no me siento tan cómodo a la hora de tranquilizar a todo el mundo sobre la fuerza de una tormenta. Temo que se produzcan ciclos de intensificación rápida de un momento a otro”, había dicho ya en un ensayo publicado en Bulletin of the Atomic Scientist en 2023.

Este cambio, en su manera de presentar el clima y los desastres naturales, habría surtido efecto.

John Morales, el meteorólogo veterano que se quebró en televisión al ver el huracán Milton. Foto: Sun Sentinel.

“Mucha, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para decirme que si no hubieran visto eso, no se habrían preparado de manera adecuada. Me han dado las gracias por ‘salvarles la vida’. Sea eso un elogio o no, ha sido extremadamente alentador”, le dijo al NYT.

Su reacción ante el huracán se traduce en lo que realmente piensa, pues ha decidido dejar de restringir sus emociones ante un escenario tan complejo como el que está viviendo en el mundo. Siente que su responsabilidad es mostrar lo mal que estamos, y las graves consecuencias que están llegando.

De hecho, según relató al mismo medio, Morales también se emocionó cuando hacía una transmisión en vivo en la temporada en que el huracán María tocó tierra en Puerto Rico, el país donde nació.

John Morales, el meteorólogo veterano que se quebró en televisión al ver el huracán Milton. Foto: REUTERS.

Las amenazas que reciben los meteorólogos por hablar del cambio climático

Hablar sobre el cambio climático en Estados Unidos es complicado. En especial, porque hay políticos, como los republicanos, que no creen que exista.

La situación es tan complicada que en Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley que elimina el término ‘cambio climático’ de las leyes estatales.

El meteorólogo Morales admite que en los últimos años, ha recibido mucho odio y rechazo en redes sociales, en especial en X (antes Twitter). Según denunció, hay grupos de usuarios que lo llaman “militante climático” y le dicen que exagera sus predicciones para crear pánico.

“Quizá quienes me han conocido como el meteorólogo de los hechos justos y no alarmista no pueden acostumbrarse a mi nueva postura. Por eso discuten y me acusan de exagerar las amenazas meteorológicas emergentes. Pero nadie puede obviar la verdad”, se defendió.

Al mismo tiempo, en reiteradas oportunidades hubo gente que se encontró con él en los supermercados o en la calle y le agradecieron por su orientación y por ser una de las pocas personas en la televisión de Miami que se atreven a hablar del cambio climático.

“Nos limitamos a constatar lo que hay ahí afuera, lo que se avecina, y lo estamos viendo desarrollarse ante nuestros propios ojos. La crisis climática está aquí. No es un problema del futuro, es un problema de hoy, y merece toda nuestra atención”, aseguró.