Liam Payne no dejó testamento antes de morir: qué pasará con su millonaria herencia. Foto: REUTERS.

A casi siete meses de la muerte del ex One Direction, Liam Payne, los medios británicos ya informaron el destino de su millonaria fortuna. Y es que el cantante no había escrito un testamento antes de su muerte, por lo que, para determinar a su heredero, entraron en juego las leyes de sucesión inglesas.

Y es que Payne no estaba casado con Kate Cassidy, su novia al momento de fallecer en el Hotel Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Así, el diario The Guardian reveló el pasado 7 de mayo de 2025 quién recibirá el legado de Payne, que asciende a 24.3 millones de libras esterlinas (27.945 millones de pesos chilenos aproximadamente).

Esto es lo que determinaron sobre la fortuna del ex One Direction.

Quién se quedará con la fortuna de Liam Payne tras su muerte

Según los documentos a los que obtuvo acceso The Guardian, la fortuna del cantante Liam Payne fue designada a Cheryl Tweedy , su expareja y madre del hijo que tienen juntos, Bear Payne. También tendrá acceso a ella el abogado Richard Mark Bray.

Tweedy y Payne estuvieron juntos entre 2016 y 2018, tiempo en el que tuvieron a su hijo Bear Gray Payne que, en la actualidad, tiene ocho años.

La decisión de entregar la fortuna del ex One Direction a su expareja fue porque, según las leyes británicas, los hijos son los siguientes en la línea de sucesión después del cónyuge legal. Entonces, se confía en que Tweedy utilice el dinero para asegurar el futuro económico de Bear.

El compositor fue apegado a su hijo desde el momento que nació, por lo que fuentes cercanas que hablaron con otros medios británicos aseguraron que la decisión fue acertada y lo que él habría querido para el niño.

Qué dijo Kate Cassidy sobre la herencia de Liam Payne a su hijo

Tras este fallo, Kate Cassidy quedó fuera de la fortuna de su entonces pareja, Liam Payne. Estuvieron juntos los dos últimos años que el cantante estaba vivo.