Long Long Time y las canciones del ayer que vuelven a ser populares gracias a series de TV

Cada vez es más recurrente que el uso de una canción antigua en una serie ayude a impulsar a un hit del pasado para toda una nueva generación.

Sus reproducciones suben en las principales aplicaciones de música del mundo, memes son generados en redes sociales, el público original del tema lo abraza con nostalgia y un nuevo impulso de vida se da a canciones por parte de un público que rara vez las tenían en cuenta.

Esa situación es algo que ha sucedido ampliamente con producciones tan reconocidas como Stranger Things, la cual ayudó a dar un nuevo brío de popularidad a la música de Metallica y Kate Bush. Canciones como “Master of Puppets” y “Running Up That Hill (A Deal With God)”, las cuales fueron incorporadas a la propia historia de la penúltima temporada de la serie de Netflix, lograron dispararse en los listados de popularidad de diversas aplicaciones de música.

Por ejemplo, desde Spotify recalcaron que la canción de Kate Bush lanzada en 1985 se disparó en un 9.000% de un día a otro. Inclusive logró entrar en el top 10 del ranking Billboard Hot 100, algo que dicha obra ni siquiera logró en su lanzamiento original. No ha sido el único caso en los últimos años.

Más recientemente, “Goo Goo Muck”, la canción de The Cramps lanzada en 1981, obtuvo un impulso notable gracias al baile de la actriz Jenna Ortega en la serie Merlina.

Solo durante la primera semana de presentación de la serie, la canción se disparó en un 8.650% en los streamings on-demand. Es decir, solo en ese lapso de tiempo la canción generó un 78% más de lo que había logrado en todo un año.

Y esta semana, a partir de lo que presentó la serie The Last of Us durante su más reciente episodio, una nueva canción está ganando fuerza: el clásico “Long Long Time” de Linda Ronstadt presentado en 1970.

La canción, que fue utilizada para impulsar a la relación presentada por el tercer capítulo de la serie de HBO, rápidamente se instaló en el top 5 del ránking Top 100 de iTunes.

En tanto, Spotify reportó que la canción tuvo un impulso de popularidad de un 4900% durante la hora posterior al estreno del episodio.

En búsqueda de la canción adecuada

¿Qué tienen en común las cuatro canciones? Pues simplemente que todas son incorporadas a la propia narrativa de la serie, ya sea para impulsar una canción de guerra contra el apocalipsis (Masters of Puppets), encontrar algo de luz en medio de la depresión por una muerte (Running Up That Hill), abrazar la identidad propia (Goo Goo Muck) o encontrar al amor en medio de la desesperanza (Long Long Time).

En ese sentido, Craig Mazin, co-creador de la serie basada en el videojuego The Last of Us, explicó que la elección de la canción de Ronstadt se concretó por la sugerencia de un amigo luego de que estuviese buscando un tema que ayudase a presentar que los dos personajes al centro de la historia pudiesen conectarse.

“Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cosas sobre el anhelo, el dolor y el amor infinitamente no correspondido”, dijo. “No pude encontrar la canción adecuada. Lo intentaba y lo intentaba, y luego le envié un mensaje de texto a mi amigo Seth Rudetsky, que es el presentador de Sirius XM en Broadway y también es un sabio. Le dije: ‘Aquí están todas las cosas que necesito’, y dos segundos después: ‘Linda Ronstadt, ‘Long Long Time’’. Yo estaba como, ahí está. ¡Eso es!”, recalcó.

Long Long Time originalemtne estuvo 12 semanas en la lista Billboard Hot 100 y le otorgó una nominación al Grammy a Ronstadt en la categoríoa de Mejor Interpretación Vocal Femenina Contemporánea.