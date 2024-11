Son muchas las personas que al ducharse o cepillarse, se les caen varios montones de cabello. Sin saber qué hacer, hay quienes recurren a las redes sociales para encontrar sugerencias o testimonios sobre cómo pueden evitar la caída del pelo, y la respuesta suele ser la misma: consumir suplementos.

Según distintos influencers, sumar suplementos de vitaminas o minerales a la dieta hace que no solo el pelo deje de caerse, sino también que luzca más grueso, sano y brillante.

Pero, ¿realmente funcionan? ¿Qué dice la ciencia sobre su uso?

¿Los suplementos para hacer crecer el pelo o evitar su caída realmente funcionan?

Suplementos para la caída del pelo

Según un artículo de The New York Times, la mayoría de los suplementos que se venden en línea para la caída del pelo suelen ser una mezcla de vitaminas —como biotina y vitaminas A, C y D—, minerales —como el zinc y el selenio— y extractos de plantas.

Hay otras marcas más ostentosas que incluyen en su preparación ingredientes peculiares, como el colágeno, cartílago de tiburón y extracto de ostra.

Y, en general, los precios son elevados. ¿Vale la pena comprarlos?

El doctor Felipe Mardones, dermatólogo de Clínica Universidad de los Andes, le dice a La Tercera que los suplementos indicados para el crecimiento y fortalecimiento del pelo que están en el mercado “tienen escasa evidencia científica que prueben que realmente sean un aporte”.

“Por el contrario, la ingesta excesiva de vitaminas puede generar efectos secundarios indeseables, por lo que hay que tener precaución y no automedicarse”, advierte el experto.

Y es que hasta ahora, los estudios que podrían respaldar la eficacia de los suplementos son limitados.

En 2021, un estudio de la empresa Nutrafol —que tiene su propia línea de suplementos— “probó” que las mujeres que consumían sus pastillas tenían un crecimiento de pelo adicional, en comparación con un placebo.

Sin embargo, los investigadores a cargo del estudio trabajaban para la misma compañía, por lo que podría existir un sesgo en las conclusiones.

En esta línea, al igual que el Dr. Mardones, la dermatóloga del Mount Sinai de Nueva York, Dra. Angela Lamb, mencionó a The New York Times que la falta de estudios imparciales “deja en duda si estos suplementos funcionan mejor que un simple multivitamínico”.

Cómo hacer crecer el pelo más rápido

Existen ciertas condiciones o enfermedades que hacen necesaria la suplementación para fortalecer el cabello, evitar su caída e impulsar su crecimiento.

Sin embargo, el Dr. Mardones le dice a La Tercera que “en una persona sana que se alimenta de manera adecuada, es decir, que no hace dieta, que no tiene enfermedades crónicas y que no se ha hecho ninguna cirugía que altere la absorción intestinal, no es necesario el aporte de vitaminas o minerales”.

“En estos casos basta con una alimentación correcta y balanceada que otorgue las proteínas y minerales necesarias para que crezca el pelo de manera efectiva”, destaca el dermatólogo.

También explica que para tener un pelo sano, que crezca fuerte y sin caídas significativas, son necesarios el hierro, zinc, vitamina B12 y el sílice. Y todos ellos se encuentran en alimentos saludables.

Por su parte, la biotina —que muchas veces se vende como el suplemento para el fortalecimiento del pelo y las uñas— “se obtiene a partir de la flora intestinal normal. Por lo mismo, el aporte adicional de biotina en una persona sana no es necesario”.

Qué hacer si se me cae mucho el pelo

Si detectas una caída de pelo excesiva y persistente, el doctor Mardones sugiere consultar con un dermatólogo, pues este síntoma “puede deberse a múltiples factores”.

Las recomendaciones de las redes sociales muchas veces no son acertadas. Y la automedicación, como ya advirtió el experto, puede tener efectos secundarios indeseables.

Según los expertos de The New York Times, sí hay casos en los que los suplementos pueden ayudar a que el cabello debilitado vuelva a crecer, pero todavía hacen falta estudios.

Lo que sí se sabe es que los suplementos no reemplazan un tratamiento médico personalizado. Por ejemplo, para la caída de pelo, los dermatólogos suelen recetar minoxidil o finasterida, según la dermatóloga de MedStar Health, Melanie Tawfik.

Sin embargo, eso dependerá de cada caso particular que deberá ser evaluado por un especialista.