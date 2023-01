Otra más de Piqué: quién es la mujer con la que habría engañado a Clara Chía Martí

Las polémicas en torno a Shakira (45) y la infidelidad de Gerard Piqué (35) no dejan de salpicar. No solo porque el ex futbolista del Barcelona dio fin a su relación de 12 años tras serle infiel con Clara Chía Martí (23), sino que también porque la “Music Sessions #53″ que la colombiana estrenó con Bizarrap ya acumula más de 191 millones de reproducciones en Youtube.

El impacto de su tiradera fue tan grande, que incluso habría generado problemas entre la nueva pareja.

Pero la controversia no se queda ahí, ya que ahora aseguran que el ex deportista le habría sido infiel a Martí con otra joven española.

Así lo detalló el periodista de espectáculos Jordi Martin en sus redes sociales: “¿La conoces Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima”.

Quién es la mujer con la que Piqué habría engañado a Clara Chía Martí

Según datos reunidos por Infobae, se trata de una abogada llamada Julia Puig Gali, quien tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance y es prima de Riqui Puig, futbolista que también jugó en el Barcelona de Piqué.

Antes de que se viralizara la información, tenía más de 17.000 seguidores en Instagram, pero esa cifra subió a más de 40.000 luego de que Martin la vinculara con el ex deportista. Aquello llevó a que pusiera su perfil en privado, para así evitar mensajes desafortunados de los cibernautas.

De la misma manera, un testigo anónimo contó al programa Socialité de Telecinco que ambos habrían asistido juntos a una fiesta.

Piqué y Clara Chía Martí (a la izquierda) y Julia Puig (a la derecha). Fotos: redes sociales.

“Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos”, relató, “todos sabemos lo que pasó allí dentro”.

“Toda Barcelona sabe que se liaron hace dos o tres años y que él le escribe para volver a hablar (...) Piqué se lo niega todo a Clara y dicen que se ha puesto en contacto con ella (Puig) para que no diga nada”.

Si bien, desde Infobae detallaron que la abogada tendría 23 años —al igual que Martí— , esta información no ha sido confirmada, aunque sí se habría ido de la residencia que compartía con Piqué para buscar apoyo en la casa de sus padres.