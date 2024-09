Por qué la astrofísica y líder del Instituto Carl Sagan dice que el anuncio de vida extraterrestre podría ser inminente

Para la prestigiosa astrofísica y directora fundadora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, Lisa Kaltenegger, las pruebas de descubrimiento de vida extraterrestre están cada vez más cerca de salir a la luz y es probable que eso ocurra en un par de años más.

La científica austriaca, de 47 años, es pionera y experta en la búsqueda de mundos habitables en el cosmos, un campo de estudio que históricamente ha generado fascinación en la sociedad. A lo largo de su trayectoria se ha destacado por buscar biofirmas, que son señales que sugieren que existe vida en las atmósferas de exoplanetas. También ha trabajado con la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿a qué se debe su convicción de que pronto saldrán pruebas de que hay vida en otros planetas?

Las razones por la que una astrofísica cree que el anuncio de vida extraterrestre es inminente

Durante una reciente entrevista con The Telegraph, la autora del libro Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos sugirió que su creencia de que en los próximos años podría anunciarse vida fuera de nuestro planeta se debe, en parte, a los avances de un poderoso instrumento que podría ayudar a encontrar biofirmas. Se trata del telescopio espacial James Webb.

“Tenemos el telescopio espacial James Webb, que lleva en el espacio aproximadamente un año. Vivimos en esta era de exploración dorada, con miles de otros mundos a la vuelta de la esquina, que ahora podemos explorar de verdad”, argumentó al medio británico.

Pero también hay otra situación que ha avivado más el entusiasmo de la líder del Instituto Carl Sagan: los planetas que están orbitando la estrella enana roja Trappist-1, situada a unos 40 años luz de la Tierra, y que están siendo estudiados para determinar si es que son potencialmente habitables.

Lisa Kaltenegger es directora fundadora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell.

El hallazgo de ese sistema ocurrió en 2017. Desde entonces, investigaciones posteriores han revelado que los planetas son rocosos y que podrían tener el doble de la edad que nuestro Sistema Solar.

“El telescopio espacial James Webb está observando estos planetas ahora mismo”, explicó Kaltenegger. Luego agregó: “Tenemos la oportunidad de encontrar los gases en estos mundos y de averiguar si hay biofirmas en ellos en los próximos, digamos, cinco a diez años”.

Para llegar a esos hallazgos se necesita bastante tiempo, dado que incluso con las características del James Webb, no es fácil elaborar una imagen nítida de un planeta por las interferencias lumínicas que emite el mismo astro. Pese a eso, la astrofísica tiene sus esperanzas puestas en ese hallazgo.

“Si la vida está en todas partes, puede estar en ese sistema. Puede ser que necesitemos observar 100 sistemas antes de encontrar vida, o 1.000″, asegura. Y sigue: “Pero también podría ser que solo necesitemos observar un sistema”. En ese caso, explica, el anuncio de que hay vida inteligente “podría ser dentro de un par de años”.

Eso sí, Kaltenegger tiene claro que hay otros científicos que no creen mucho en las biofirmas como prueba de que en el cosmos hay vida, debido a que plantean que no es posible rechazar la idea de que procesos químicos generen la misma composición de gases. Ante eso, considera que “el escrutinio es la mayor fortaleza de la ciencia, porque elimina las respuestas erróneas”.

“Sin embargo, creo que, actualmente, tenemos una combinación de biofirmas, la combinación de oxígeno y metano, que en circunstancias específicas, si el planeta está dentro de esta zona habitable, no tenemos otra explicación que la de que haya vida”, indica en la entrevista.

Imagen referencial sobre el planeta y la estrella enana roja. Foto: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

La opinión de la astrofísica sobre avistamientos y teorías de ovnis

Kaltenegger es una entusiasta por buscar signos de vida en planetas que orbitan por otras estrellas, pero también porque exista un enfoque científico en ese estudio. Es por eso mismo que está en desacuerdo con las teorías populares sobre ovnis y las pruebas que se han presentado sobre presuntos avistamientos en varias zonas del mundo.

Para la experta, los cazadores de ovnis aparecen por “la emoción de intentar encontrar vida en el universo”, sin embargo, a menudo ocurre que los datos sobre los avistamientos no son suficientes como para lograr una conclusión satisfactoria. “Si hay una mancha en una foto, es interesante, pero…”, enfatiza.

En esa línea, la profesora de astronomía de la Universidad de Cornell también hizo referencia los dichos de David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que en 2023 testificó en el Congreso de que existía un presunto programa secreto de recuperación de ovnis y que el país tiene en posesión naves de origen extraterrestre. Su libro, dijo Kaltenegger, fue escrito considerando ese relato.

“Cuando veo ese (testimonio), sinceramente lo que pienso es: ‘Oh Dios, ojalá esto fuera cierto’. Sería mucho más fácil si los extraterrestres vinieran aquí. Porque la búsqueda de composición química y de gas como biofirma es difícil, incluso con los telescopios más grandes que tenemos”, aseguró la experta a The Telegraph.

La científica reiteró que a eso se debe la importancia del enfoque científico en el proceso de hallar pruebas de vida extraterrestre fuera de la Tierra, y pone de ejemplo que cuando se trata de salud, lo que se hace es solicitar una segunda opinión a otro profesional.

“Es curioso que algunas personas dejen de pensar así cuando se trata de alguien que intenta venderles pruebas de vida extraterrestre”, argumenta.

Kaltenegger también dio sus impresiones sobre los planes de Elon Musk, CEO de X y SpaceX, de levantar una colonia en Marte. Desde su perspectiva, sería “increíblemente difícil” vivir allí.

“Es un paso completamente diferente en la exploración de lo que hemos hecho antes; incluso en el Polo Norte se puede respirar. Pero creo que si alguien quiere hacerlo, sería bastante interesante. Creo que la exploración espacial en realidad tiene grandes beneficios”, concluyó.