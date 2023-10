Por qué Mick Jagger no quiere dejar herencia a sus hijos.

Si bien es evidente que los hijos de los multimillonarios se verán favorecidos de alguna u otra forma por la fama y el poder de sus padres para probar en las áreas que deseen, como en el cine, la música, el deporte o la tecnología, no siempre tienen asegurado un futuro lleno de riqueza como se podría pensar.

En la industria del entretenimiento y otras no son pocos los famosos que han optado por no dejar herencia a sus hijos. Daniel Craig, Sting, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Bill Gates y Mark Zuckerberg son algunas de las figuras que han comentado públicamente esa decisión.

Entre los argumentos que han mencionado esos famosos está que quieren que sus hijos conozcan lo que es “trabajar duro” y que deben esforzarse para cualquier cosa que deseen obtener en la vida.

Quien también está dentro de ese movimiento es nada más ni nada menos que el histórico vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Durante una reciente entrevista con The Wall Street Journal sobre los planes a futuro de la banda, el cantante aseguró que sus sucesores no recibirían su fortuna e insinuó que estaría dispuesto a donarla.

Qué dijo Mick Jagger sobre no heredar su patrimonio

Los dichos que la estrella del rock brindó al periódico estadounidense se dan en un momento en que los Rolling Stones están preparando el lanzamiento de su próximo disco, Hackney Diamonds. Su estreno está previsto para el próximo 20 de octubre.

Mick Jagger está próximo a lanzar, junto a sus compañeros de los Rolling Stones, su álbum Hackney Diamonds.

En la entrevista, Jagger, quien hoy tiene 80 años, criticó el lado comercial que tiene la industria musical, pero también reconoció que ha podido sumar una gran cantidad de dinero a sus arcas con todos los años que lleva en su carrera, principalmente gracias a las giras por todo el mundo.

Consultado por si estaría disponible para su vasto catálogo musical posterior a 1971 para extender más su fortuna, Jagger respondió con una negativa. Esta práctica ya la han venido haciendo varios nombres importantes de la industria, como Stevie Nicks, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner y Justin Bieber.

Ahí fue cuando Jagger profundizó en su patrimonio: cree que sus sucesores no requieren heredar esa cantidad tan grande de dinero.

“Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien”, planteó el intérprete de éxitos como Satisfaction y Paint It Black. Para él, una posibilidad tangible sería donar parte de su fortuna a organizaciones benéficas. “Tal vez hagas algo bueno en el mundo”, apuntó.

En la actualidad, el músico estadounidense tiene ocho hijos con cinco mujeres diferentes. La primera de ellas es Karis, de 52 años, quien nació de la relación con la actriz Marsha Hunt. Luego viene Jade, de 51, fruto de su relación con la también actriz Bianca Jagger.

Después vienen los cuatro que tuvo con la modelo Jerry Hall. Ellos son Elizabeth, de 39 años; James, de 38; Georgia May, de 31; y Gabriel, de 25. En 1994 tuvo a Lucas, de 24 años y que nació de la relación con la modelo Luciana Giménez.

El hijo más pequeño que tiene Jagger nació en 2016: su nombre es Deveraux, de 7 años, cuya madre es la bailarina Melanie Hamrick.

Los Rolling Stones durante un concierto en Bélgica. Foto: Reuters/Yves Herman.

La fortuna de Mick Jagger

En la actualidad, los Rolling Stones únicamente poseen las regalías obtenidas por sus álbumes grabados desde 1971, pero no así las de antes de ese año, lo que les ha quitado el poder en algunos de sus grandes éxitos como agrupación. Por lo mismo, Jagger dijo que su experiencia había sido muy similar a la de Taylor Swift.

“La industria era tan incipiente que no tenía el apoyo ni la cantidad de gente disponible para poder asesorarte como lo hacen ahora”, dijo el artista. “Pero ya sabes, todavía sucede. Quiero decir, ¡mira lo que le pasó a Taylor Swift! Realmente no conozco los detalles, pero obviamente ella no estaba feliz con eso”, agregó.

De acuerdo al sitio Celebrity Net Worth, especializado en las finanzas de celebridades, el intérprete de Gimme Shelter posee un patrimonio neto de 500 mil dólares, tal como él mismo mencionó en la reciente entrevista con el medio estadounidense.

Esa amplia fortuna la ha podido acumular gracias a los álbumes, giras mundiales y actuaciones en películas que ha tenido en las seis décadas que lleva de carrera. Además, tiene una larga lista de propiedades en Nueva York, Londres, la isla privada de Mustique (en el Caribe) y en Francia.

En 2022, los Rolling Stones se posicionaron en el séptimo lugar de los 10 artistas mejor pagados en todo el mundo. Esto, luego de que durante ese año lograran obtener US$ 136 millones por los conciertos y regalías de su música. Durante una gira por Europa, Jagger y sus compañeros de agrupación ganaron US$ 8,5 millones por cada noche de recital.