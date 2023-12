¿Qué es Hamás? 6 claves para entender la ideología y los objetivos de la organización que atacó a Israel

Los ataques de octubre pasado que la organización palestina Hamás efectuó desde Gaza hacia Israel, y las posteriores respuestas a dichas acciones han agudizado la situación de uno de los conflictos modernos más largos, el cual todavía no logra resolverse.

Las cifras de fallecidos siguen aumentando progresivamente, lo que ha desatado una intensa preocupación en las organizaciones que velan por los Derechos Humanos.

Si bien, nombres como el de Hamás pueden parecer ajenos para las personas que no están al tanto del escenario en la región, este grupo no es nuevo ni inició sus operaciones el pasado sábado 7 de octubre.

Más bien, fue fundado en 1987 en medio de la escalada del conflicto entre Palestina e Israel, a raíz de las ideas del líder religioso Ahmed Yassin y como una contraposición a la Organización para Liberación de Palestina (OLP).

“Sus fundadores consideraban que la OLP no estaba logrando defender los intereses del pueblo palestino de forma apropiada y que estaba dejándose ganar terreno por la que consideraban la estrategia de ocupación del territorio palestino por parte de Israel”, explicó recientemente el Doctor en Sociología de la Universidad Pública de Navarra, Sergio García Magariño.

El especialista, quien también se dedica a la investigación en este ámbito, publicó recientemente un artículo académico en The Conversation, en el que profundizó en los aspectos principales para comprender cuáles son los fines, la ideología y los métodos de Hamás.

Junto con ello, declaró que no trabaja, asesora, ni recibe financiamiento de ninguna empresa u organización que pueda verse beneficiada con la publicación de su escrito.

1. ¿Qué es Hamás ideológicamente?

García Magariño explicó que la base de las ideas de Hamás “combinan el nacionalismo y el islamismo político de los Hermanos Musulmanes de Egipto”.

“En términos religiosos, se puede afirmar que son salafistas, por lo que se adscriben a una interpretación rigorista del islam”, añadió.

De esta manera, su principal propósito en términos políticos es alcanzar un Estado palestino que esté regido por la ley islámica, la sharía.

2. ¿Cuáles son los objetivos de Hamás?

El especialista de la Universidad Pública de Navarra precisó que aunque “lo que Hamás busca inequívocamente es el establecimiento de un Estado palestino”, lo que despierta más conflictos es el territorio en donde quieren concretarlo.

“Originalmente, abogaba por un Estado palestino que ocupara Cisjordania, Gaza y el espacio que hoy ocupa el Estado de Israel. De hecho, se opuso violentamente a los acuerdos de paz de Oslo de 1993 entre la Organización para la Liberación Nacional de Palestina y el Estado de Israel”, explicó.

3. ¿Hamás niega al Estado de Israel?

A pesar de que el experto destacó que las declaraciones públicas de los líderes de Hamás han presentado cambios, “la negación de la legitimidad del Estado de Israel ha sido un punto de fricción constante con Israel”.

4. ¿Cuáles son los métodos de Hamás?

Para concretar los planes que tienen en su agenda, los miembros de Hamás “combinan la movilización social, la organización, negociaciones políticas y el ejercicio de la violencia”.

“Suele considerarse un grupo yihadista, en el sentido de que no renuncia al uso de la violencia como estrategia política para lograr sus objetivos”, subayó García Magariño.

Sin embargo, destacó que su forma de operar merece “una aclaración adicional”.

“Hamás no es un grupo yihadista al uso, como lo pueden ser Al-Qaeda o el Estado Islámico, que abogan casi exclusivamente por la lucha armada. Ellos, al igual que los Hermanos Musulmanes de Egipto, plantean la posibilidad del recurso a la violencia como estrategia que acompañe a la negociación política. Por ello, se puede presentar a elecciones y sentarse a negociar, así como planificar y efectuar acciones terroristas contra civiles y militares, como las que se lanzaron el fin de semana pasado”.

5. ¿Quiénes consideran a Hamás en su lista de grupos terroristas y quiénes no?

El Doctor en Sociología manifestó que “tildar a Hamás simplemente de grupo terrorista es desafiante”, debido a que aunque la comunidad internacional ha realizado esfuerzos para definir rigurosamente en qué consiste el término, “todavía existe cierta ambigüedad”.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Paraguay, Egipto y la Organización de Estados Americanos incluyen a Hamas en su lista de organizaciones terroristas.

Por otro lado, países como Suiza, Noruega, Rusia, Brasil, Turquía y China, no lo abarcan bajo dicho término.

Bajo esta línea, García Magariño comentó que “los Hermanos Musulmanes en Egipto, actualmente prohibidos, también han sido en diferentes momentos y ante distintos actores un movimiento político legal”.

6. ¿Es Hamás un movimiento político?

El especialista explicó que Hamás sí es un movimiento político y que sus miembros lo consideran como tal.

“De hecho, cursó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este le sacase de la lista de grupos terroristas de la Unión, en la que entró en 2001. En 2014, dicho Tribunal instó provisionalmente a la Unión Europea a retirar a Hamás de ella aunque, finalmente, en 2019 se decidió que debía mantenerse y, por tanto, seguir congelando sus fondos cuando fueran detectados”.

De la misma manera, en Palestina han operado como un partido político, hasta el punto en que en 2006 se presentaron a las elecciones parlamentarias y ganaron por mayoría absoluta ante Al-Fatah, “el otro gran partido de índole más secular”.

“La comunidad internacional, no obstante, no reconoció los resultados electorales y se desató otra gran crisis interna que no se ha resuelto totalmente aún y que ha abocado a Al-Fatah a gobernar en Cisjordania y a Hamas, de facto, en Gaza”, explicó García Magariño en su artículo para The Conversation.

Pese a que en 2017 Hamás aceptó que la Autoridad Nacional Palestina sea quien gobierne en Gaza, el experto destacó que su influencia en esa región “en donde están hacinadas más de dos millones de personas” sigue siendo fundamental.

“Esta fragmentación en el control en general del territorio palestino por parte de la Autoridad Nacional Palestina (el gobierno reconocido internacionalmente que representa a todos los palestinos), y el hecho de que Hamás controle Gaza de facto, es el argumento que esgrime Israel para justificar la política de mano dura, acuartelamiento y bloqueo de la zona”, sentenció el especialista.