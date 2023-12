Qué fue de Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise.

A sus 17 años de edad, Suri Cruise está demostrando seguir los mismos pasos que sus padres, las estrellas Katie Holmes y Tom Cruise.

¿La razón? La adolescente obtuvo el rol principal en una obra de su prestigiosa escuela. En lo concreto, Suri dio vida a Morticia Addams en La familia Addams: Un nuevo musical, según dio a conocer Page Six.

La hija de la estrella de Top Gun: Maverick habría conseguido deslumbrar al público con su actuación, detallaron fuentes al portal estadounidense. Cuando finalizó la obra agradeció a sus profesores y sus compañeros de elenco, sin embargo, en ese instante no hizo ningún tipo de referencia a sus padres.

Suri tenía apenas seis años de edad cuando Cruise y Holmes anunciaron su divorcio en 2012, debido a “diferencias irreconciliables”, dijo la actriz. La separación se dio principalmente porque el intérprete cree en la Cienciología, una religión la que pertenece desde la década de los ‘90.

Desde la ruptura, Holmes ha mantenido la custodia de Suri y ha intentado que su vida ocurra fuera del foco de las cámaras, aunque ocasionalmente los paparazzis las han retratado recorriendo las calles de la ciudad de Nueva York, donde viven.

De hecho, el pasado 18 de diciembre se les vio juntas para celebrar el cumpleaños número 45 de la protagonista de Dawson’s Creek. Las fotografías evidencian que madre e hija tienen un aspecto casi idéntico, ya sea en su rasgos faciales, altura y expresiones.

Katie y Suri, durante el cumpleaños número 45 de la actriz.

Mientras Holmes llevaba un vestido transparente y botas blancas, Suri lucía un largo abrigo gris, medias negras y una bufanda roja.

“Lo que ha sido realmente importante para mí con mi hija, porque ella era muy visible desde pequeña, es que realmente me gusta protegerla. Estoy muy agradecida de ser madre, de ser su madre. Ella es una persona increíble”, comentó Holmes en abril de este año, durante una entrevista con la revista Glamour.

Según reporta el mismo portal de celebridades, antes de la reciente obra donde encarnó a Morticia Addams, Suri había participado otras instancias artísticas. En 2022 grabó una versión del clásico Blue Moon para la película de Holmes, Alone Together.

Asimismo, cantó para la banda sonora del filme Rare Objects, dirigida por la misma actriz.

Cómo es la relación entre Suri Cruise y Tom Cruise

Luego de la mediática separación de los actores, fue Holmes quien se quedó con la custodia total de Suri. Desde entonces ha habido un distanciamiento completo entre el intérprete y su hija, por lo que prácticamente no es parte de su vida. La última vez que se les fotografió juntos fue en 2013.

Suri tenía 6 años cuando sus padres se separaron.

La razón de esa lejanía no es clara, pero todo apunta a que algo tiene que ver la religión de Cruise: desde la Cienciología indican que sus miembros no puedan relacionarse con otras personas que no siguen sus mismas creencias.

Por otra parte, el actor sí se vincula con sus hijos Isabella y Connor, a quienes tuvo durante su relación con la actriz Nicole Kidman. A diferencia de Suri, ellos son miembros activos de la Cienciología.

A pesar de no tener ese contacto con su padre, Suri ha cultivado una íntima y cercana relación con su madre en los últimos años. Según indicaron fuentes a Daily Mail, la adolescente planea estudiar diseño de modas en Nueva York cuando termine la escuela secundaria en 2024.