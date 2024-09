Este miércoles 4 de septiembre se reportó un tiroteo en una escuela secundaria de Winder, Georgia, en Estados Unidos.

La situación se dio en el instituto Apalachee de dicha localidad y dejó un total de cuatro muertos y al menos nueve heridos, quienes fueron trasladados al hospital tras el episodio.

Los fallecidos fueron dos profesores y dos alumnos: Christina Irimie (53), Richard Aspinwall (39), Mason Schermerhorn (14) y Christian Angulo (14).

El ataque fue llevado a cabo por un estudiante llamado Colt Gray (14), quien permanece bajo custodia y es acusado de asesinato.

Según informaron las autoridades, será juzgado como adulto.

Previamente, Gray había estado en el radar del FBI e incluso fue entrevistado por la policía a mediados de 2023.

Aquello se dio a raíz de que era un posible sospechoso de realizar amenazas anónimas en Internet.

Sin embargo, el adolescente, quien en ese momento tenía 13 años, negó haber estado detrás de esas publicaciones.

Los post contenían imágenes de armas y advertían explícitamente sobre un tiroteo en un centro educacional.

El sheriff del condado, Judd Smith, advirtió el día del atentado que “tomará varios días hasta que tengamos respuestas sobre lo que pasó y por qué pasó”.

No obstante, ya se han conocido algunos detalles del caso, que fue alertado por primera vez a eso de las 10:20 de la mañana (hora local).

Qué se sabe del joven de 14 años que asesinó a 4 personas en una escuela en Georgia. Foto: Apalachee High School, el 4 de septiembre de 2024.

En una conferencia de prensa, el sheriff aseguró que “en cuestión de minutos, la policía llegó al lugar, así como dos agentes de recursos escolares asignados al instituto que se encontraron de inmediato con el sujeto”.

Precisó que Gray no opuso resistencia al ver a los efectivos.

“Se rindió de inmediato. Se dio por vencido, se echó al suelo y los agentes lo detuvieron”, agregó Smith en declaraciones rescatadas por la BBC.

En medio de este escenario, la policía llevó a los alumnos a un estadio deportivo cercano antes de que pudieran encontrarse con sus familias.

La escuela secundaria fue despejada y cerrada para el desarrollo de los peritajes.

Según informó un oficial de la ley a CNN, el arma utilizada por el atacante fue un rifle estilo AR-15.

Dicha plataforma tiende a ser usada en los tiroteos masivos en Estados Unidos, incluido el intento de asesinato que enfrentó el expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, durante un mitin el pasado 13 de julio.

Qué se sabe del joven de 14 años que asesinó a 4 personas en una escuela en Georgia. Foto: el estadio cercano a la Apalachee High School, el 4 de septiembre de 2024.

Qué se sabe de Colt Gray, el joven de 14 años que efectuó el tiroteo en Georgia

En mayo de 2023, el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI detectó una serie de pistas anónimas que sugerían la posibilidad de un tiroteo en una escuela, sin especificar detalles como el lugar o la hora.

Tales publicaciones incluían fotografías de armas, por lo que los agentes rastrearon su origen.

Un comunicado difundido por la institución dice que, en un plazo de 24 horas, determinaron que los posts se habían realizado desde Georgia, por lo que la oficina de Atlanta derivó la información a los agentes del condado de Jackson para que tomaran medidas oportunas.

Ahí localizaron a un posible sospechoso de entonces 13 años.

Se trataba de Colt Gray, por lo que los funcionarios lo entrevistaron a él y a su progenitor.

“El padre declaró que tenía armas de caza en el hogar, pero que el sujeto (su hijo) no tenía acceso a ellas sin supervisión. Él negó haber hecho las amenazas en línea”.

Desde el FBI afirman que se alertó a las escuelas locales para seguir vigilando al joven.

“En ese momento, no existían motivos fundados para proceder a su detención o para llevar a cabo una acción policial adicional”, aseguran.

Posteriormente, Gray comenzó a asistir a otro colegio, en el condado de Barrow, que es precisamente donde está el instituto Apalachee.

Una estudiante que dijo haberse sentado junto al tirador, Lyela Sayarath, contó a CNN que el día del ataque, alrededor de las 9:45, salió de la clase de matemáticas en la que estaban.

En una primera instancia pensó que iría al baño, pero como no pidió permiso, se planteó que probablemente quería faltar a la asignatura.

Declaró que cuando la clase ya estaba cerca de terminar, le pidieron al docente por el altavoz que revisara su correo electrónico.

Poco después, Gray volvió y trató de entrar nuevamente a la sala, pero la puerta estaba cerrada.

Ahí, otra alumna se acercó para abrirle. Sin embargo, se alejó cuando vio que su compañero llevaba un arma.

Qué se sabe del joven de 14 años que asesinó a 4 personas en una escuela en Georgia. Foto: Apalachee High School, el 4 de septiembre de 2024.

“Supongo que vio que no lo íbamos a dejar entrar (...) Y supongo que la sala de al lado tenía la puerta abierta, así que creo que empezó a disparar en el aula”, relató al citado medio.

Fue en ese momento cuando escuchó una ráfaga de entre 10 y 15 disparos, para luego oír “uno tras otro”.

Frente a esta situación, los estudiantes se tiraron al suelo y se arrastraron hacia una esquina para resguardarse.

En sus palabras, “parecía que no lo había planeado demasiado bien o que no era muy bueno con el arma, porque no intentó disparar a nuestra puerta”.

“Cuando vio que no podía entrar en nuestra sala, se fue a la siguiente”, añadió.

Sayarath describió a Gray como un “chico tranquilo” que recientemente había llegado al colegio y solía faltar a clases.

“En realidad nunca hablaba. Era bastante callado. La mayoría de las veces no estaba, simplemente no venía al colegio o se saltaba las clases. Pero incluso cuando hablaba, eran respuestas de una palabra o solo frases cortas”.

En este sentido, enfatizó: “No podría decir cómo sonaba su voz, ni siquiera describir su cara. Solo estaba ahí”.

Hasta el día posterior del episodio, las autoridades no han reportado cuál fue el móvil detrás del ataque ni cómo consiguió el arma. Tampoco si tenía algún tipo de relación con las víctimas.