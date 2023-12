Ya han pasado casi 7 años desde que Nintendo estrenó la Switch, una consola de videojuegos que permite a los usuarios utilizarla tanto en modalidad estable como portátil y que ha presentado múltiples títulos que han sido ampliamente alabados.

Entre los que se publicaron en 2023, se encuentran algunos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder, los cuales fueron nominados a los Game Awards en la categoría “juego del año”.

Si bien, ambos perdieron ante el aclamado Baldur’s Gate 3 de Larian Studios, la firma de reconocimiento mundial ahora está enfocada en sus próximos lanzamientos.

Según informaciones rescatadas por IGN, ya se sabe cuáles son los principales que la compañía publicará en enero, febrero y marzo de 2024.

El 19 de enero saldrá Another Code: Recollection, un remake completo del videojuego que originalmente salió para Nintendo DS y que tuvo una secuela para Wii.

Para el 16 de febrero, se espera que esté disponible una versión actualizada del clásico Mario vs. Donkey Kong que originalmente fue lanzado para Game Boy Advance.

Dentro de las novedades que incluirá figura un modo cooperativo para dos jugadores y, por supuesto, mejores gráficos.

En marzo saldrá Princess Peach: Showtime, el cual de momento es el único juego completamente nuevo de la empresa, según aseguraron desde IGN.

Asimismo, posteriormente estarán los remakes de Luigi’s Mansion 2 y Paper Mario: la puerta milenaria, además de un DLC de Splatoon 3, Side Order.

¿Qué tan cerca estamos de una Nintendo Switch 2? Estos son los planes de la firma de videojuegos para 2024. Foto: Princess Peach.

Nintendo: qué tan factible es una Switch 2 para 2024

No obstante, más allá de lo prometedores que puedan ser dichos títulos, uno de los puntos que más genera incertidumbre entre los fanáticos de Nintendo es si 2024 será el año en que estrenarán una Switch 2.

Desde el citado medio especializado interpretan que el hecho de que la mayoría de sus próximas apuestas sean remakes como una señal de que la consola llegó a una suerte de límite.

Y pese a que aún no se ha anunciado nada oficialmente, VGC informó a mediados de 2023 que los desarrolladores estarían planeando el lanzamiento para el segundo semestre.

Sin embargo, todavía no hay claridad al respecto. Los expertos en videojuegos de IGN sugieren que existe la posibilidad de que hagan el anuncio dentro de los primeros meses del año, para así programar su salida al mercado dentro del mismo ciclo.

También, según ellos, podría ocurrir que entreguen la información más adelante para agendar el lanzamiento para inicios de 2025.

Argumentaron que esto último podría deberse a que las ventas de la Switch todavía se mantienen estables, mientras que tampoco sería usual publicar un título tan esperado como Princess Peach: Showtime junto con un anuncio que acapare la atención.

Es por esta suma de factores principales que presumen que una Switch 2 podría llegar entre octubre y noviembre.

También, plantearon que en 2024 deberían conocerse más detalles sobre cómo será el Metroid Prime 4.

Asimismo, más allá de lo que ocurre en la pantalla, en 2024 Universal Studios Japan abrirá una ampliación de Donkey Kong Country en Super Nintendo World.

De la misma manera, las obras del Museo Nintendo de Kioto deberían estar terminadas en marzo.