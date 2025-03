Existen muchos mitos sobre los huevos y qué tan saludables son. Y es que, además de ser una gran fuente de proteína, también tienen un alto contenido de colesterol. No obstante, las últimas investigaciones apuntan a que no se trata del colesterol “malo”, que perjudica la salud.

Es más, el huevo es una de las proteínas más accesibles por su precio, en comparación a las carnes magras y el pescado, además de ser un alimento muy versátil y fácil de preparar, que puede comerse en cualquiera de las comidas del día.

Entonces, ¿qué tan sano es el huevo? ¿Cuáles son los beneficios? Y, ¿cuánto huevo es demasiado?

¿Qué tan saludables son los huevos? Esto dice la ciencia

207 miligramos de colesterol dietético es lo que contiene un huevo, una cifra que parece alta pero que, según la doctora Martha Gulati, directora de cardiología preventiva del Cedars-Sinai Smidt Heart Institute , no es peligrosa.

“El colesterol presente en los huevos probablemente no aumente el riesgo de infarto ni de accidente cerebrovascular. Esto se debe a que el colesterol dietético y el colesterol sanguíneo no son lo mismo”, explicó la doctora Gulati, en conversación con el New York Times .

Y es que no es lo mismo que el colesterol LDL (grasas saturadas), que sí se caracteriza por acumular grasa en las arterias y venas del cuerpo.

Un huevo solo tiene 1.6 gramos de grasa saturada.

“De todas las cosas que me preocupan que la gente coma, los huevos realmente no son tan malos”, dijo la experta.

Pero esto no significa que se pueda comer huevos en exceso.

Cuántos huevos se puede comer al día

Según el doctor Philip Greenland, profesor de cardiología y medicina preventiva de la Universidad Northwestern , los estudios han demostrado que los huevos no aumentan el colesterol en la sangre, siempre y cuando sean consumidos con moderación.

“Uno al día o dos cada dos días”, aseguró.

Con esa cantidad, el huevo puede ser un perfecto complemento para tener más proteínas de calidad en las comidas (cada uno tiene más de 6 gramos) y para aumentar el consumo de nutrientes en general.

Por ejemplo, los huevos también son ricos en colina, un nutriente que controla los músculos, el metabolismo, sistema nervioso, estado de ánimo y memoria, entre otras cosas.

La mejor forma de consumir huevo

Los huevos, en todas sus preparaciones, aportan proteínas y nutrientes de alta calidad, por lo que puedes comerlos como te gusten.

Eso sí, es importante cocinarlos bien para evitar cualquier tipo de bacteria, como la salmonela.

Además, es fundamental recordar que los ingredientes que le añadas a tus huevos pueden ser beneficiosos, o dañinos, según su naturaleza. Por ejemplo, cocinar los huevos en mantequilla puede ser peor que utilizar aceite de oliva.

Tampoco agregar tanto tocino o salchichas que, aunque a muchos les agrada el sabor, finalmente se está añadiendo demasiados alimentos grasos.

Los huevos duros, por ejemplo, son una excelente alternativa, ya que solo deben ser cocidos en agua, sin agregar ningún tipo de grasa extra.

Según la doctora Gulati, también es necesario prestar atención a cómo armar un plato: para una alimentación equilibrada, se recomiendan frutas y/o verduras como acompañamiento.