La mejor rutina de comedia del Festival de Viña hasta el momento. Así se ha catalogado al espectáculo del humorista chileno Edo Caroe , tras presentarse en el escenario de la Quinta Vergara con un número atrevido pero que consiguió las risas del temido “Monstruo”.

Y en gran parte de sus bromas, la protagonista fue su esposa, Catalina Ponce, una maquilladora profesional con quien tiene una relación desde que ambos tenían 19 años.

De hecho, como parte del show, contó que se embarazaron a esa edad, y no sabían qué hacer. Pero el comediante destacó en todo momento que Ponce lo apoyó en su carrera desde el principio e, incluso, le agradeció frente a todo el público.

Un embarazo joven, una ruptura y ahora protagonista de su rutina en Viña 2025: quién es la esposa de Edo Caroe. Foto: ATON.

La historia de amor entre Edo Caroe y su esposa, Catalina Ponce

Según relató el comediante en varias de sus rutinas previas, se casó con Catalina Ponce en una ceremonia peculiar: lo hicieron en el living de su casa, con muy pocos invitados, en una reunión familiar e íntima.

Y fue ella la que le propuso matrimonio: “Me acuerdo que yo trabajaba en el McDonald’s en ese tiempo. Estaba haciendo una hamburguesa y me llegó un mensaje… decía ‘¿y si nos casamos?’”, contó en 2024, en conversación con Pamela Díaz en el programa Sin Editar .

Catalina estaba embarazada “y claro, ahí los papás no reaccionaron muy bien y se la querían llevar de Santiago. Ella me pidió matrimonio y yo le dije que bueno”.

Un embarazo joven, una ruptura y ahora protagonista de su rutina en Viña 2025: quién es la esposa de Edo Caroe

“Sin dudas, una gran locura y muy bonita, por el civil. No había recursos. Yo me casé en el living de mi casa, con un par de invitados y fue algo muy improvisado porque la situación en ese momento era rara”.

Ahora, su hija Fernanda, de 19 años, tiene también un rol protagónico en la carrera de su padre.

Catalina también tiene una fuerte presencia en las redes sociales, además de ser conocida por su férrea defensa hacia los animales. “Los amo con todo mi corazón, soy una loca de patio por ellos”, dijo.

La breve ruptura entre Edo Caroe y Catalina Ponce

En un show de 2023 en el Movistar Arena, Edo Caroe le contó a su público que hubo un tiempo en que él y Catalina se separaron durante un año.

Durante ese período, la joven encontró un romance con un hombre en la Isla de Pascua.

“Hace un par de años nos separamos de hecho con Catalina. Estuvimos un año separados. Entonces cada uno siguió sus vidas en forma independiente, como corresponde, sin saber que después íbamos a volver”, contó en aquella ocasión.

Continuó: “Resulta que Catalina en ese año tuvo una relación bien intensa con un pascuense. Apenas me enteré de la existencia de este sujeto, quería competir con él, y no, no se puede. Me dicen que se llama Ariki, que en Rapa Nui significa el jefe (o rey)”.