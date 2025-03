Este jueves 27 de marzo se realizó el evento The Line Experience Reflex en NAVE, un punto neurálgico de la capital para la creación y la actividad cultural.

En un salón amplio y oscuro, luces blancas, moradas y rojas iluminan un escenario circular posicionado en el centro, mientras suenan éxitos como Wet Dreamz de J. Cole y Dance Crip del rapero argentino Trueno.

Hacia cada uno de los extremos, se pueden ver pequeñas exposiciones que muestran algunas de las prendas y zapatillas de firmas como Nike, Puma, Adidas, Juicy Couture y Hoodrich.

El evento, organizado por la tienda especialista en zapatillas y streetwear The Line, se presenta como una fusión de moda, música y cultura urbana. Y los diversos outfits de los asistentes reflejan esa premisa de distintas maneras.

Una noche de moda, música urbana y baile: así se vivió The Line Experience Reflex. Fotos: The Line.

Aunque el objetivo de la instancia no es presentar una colección en particular, el público se muestra expectante mientras avanza la cuenta regresiva.

Cómo se vivió The Line Experience Reflex en NAVE

Ya con el salón lleno y los invitados reunidos alrededor del escenario, entra en escena FaceBrooklyn, uno de los nombres más destacados del circuito urbano nacional, quien ofrece una propuesta que mezcla el reggaetón con lo indie.

En una de sus manos lleva un case de metal tapizado con stickers de Hoodrich. En su polera blanca también se lee el nombre de la firma que nació en Reino Unido. El espectáculo acaba de comenzar.

Una noche de moda, música urbana y baile: así se vivió The Line Experience Reflex. Fotos: The Line.

Durante la presentación del cantante, un grupo de bailarines con outfits en los que predominan el blanco y el negro suben sorpresivamente al escenario, para así hacer una demostración de agitados pasos que van aumentando en intensidad.

Después de que FaceBrooklyn se retira del escenario, Not Like Us y Humble de Kendrick Lamar son parte de las canciones elegidas para guiar la performance de Hoodrich.

Aquello anticipa cómo será el resto del espectáculo, en donde equipos de bailarines de las distintas firmas dominarán la plataforma en formato 360, mientras pantallas ubicadas sobre ellos muestran las propuestas de cada una.

Tras la presentación de Hoodrich, entran los bailarines de Nike. Parte de ellos también lleva prendas en las que predominan el negro y el blanco, aunque uno lleva un cortaviento de color rojo intenso y al menos dos llevan pantalones de estilo militar. En algunas de las zapatillas también destaca el rojo.

Su propuesta escénica, acompañada en un principio por los sonidos experimentales de Room of Fools de FKA Twigs, incluye una lista de canciones más orientadas hacia el pop.

En un momento, los bailarines sacan desde un costado del escenario un velo transparente, el cual posicionan por encima de sus cabezas y luego mueven para generar una sensación de fluidez.

Una noche de moda, música urbana y baile: así se vivió The Line Experience Reflex. Fotos: The Line.

Ya terminado el show de Nike, llega el equipo de Puma, que —fiel a su logo con el animal homónimo— parte con movimientos que dan la sensación de velocidad, mientras suenan ritmos electrónicos y se ven en las pantallas dos vehículos de estilo vintage: uno azul claro y un descapotable rojo.

Estas últimas cinemáticas son parte de una colaboración de la marca con Rosé y Dua Lipa. Y, por supuesto, las escenas de las artistas con Houdini de esta última no podían faltar en las pantallas.

Antes de finalizar, los bailarines —vestidos principalmente de negro, algunos con poleras rojas y amarillas— llevan al escenario una serie de neumáticos y linternas, para así simular un vehículo en movimiento por la carretera.

En la presentación de Juicy Couture resalta la energía femenina.

Con buzos rosados y negros inspirados en la estética urbana de los 2000, ofrecen una presentación cargada de fuerza, mientras usan zapatos de tacón alto blancos que hacen juego con sus poleras.

Entre las canciones escogidas, se encontraron algunas como Pon de Replay de Rihanna y un remix en clave de reggaetón de Stars Are Blind de Paris Hilton.

Una noche de moda, música urbana y baile: así se vivió The Line Experience Reflex. Fotos: The Line.

El último equipo en subir es el de Adidas. Lucen prendas que oscilan en la escala de grises y en las que se pueden apreciar las clásicas líneas de la marca en los costados.

Parten al ritmo de Imperio del Duki y Judeline, con uno de sus integrantes bailando desde el escenario y los otros haciéndolo desde la pasarela, justo en medio de una parte del público.

Tras movimientos enfáticos con el tema que reúne al argentino y a la española, todos suben al escenario para dar un giro inesperado hacia un estilo más cercano al funk y al pop, con la intro de Candle Flame de Jungle.

Luego, bailan al ritmo de canciones como Virgo’s Groove de Beyoncé y Yes, and? de Ariana Grande.

Para finalizar las presentaciones, cada uno de los equipos sube para rematar con movimientos conjuntos y guiar las miradas del público hacia una sala que simula ser una tienda de The Line, la cual aparece sorpresivamente cuando abren una puerta en el salón.

Una noche de moda, música urbana y baile: así se vivió The Line Experience Reflex. Fotos: The Line.

Al interior, se pueden encontrar algunas de las prendas que utilizaron en sus presentaciones, además de piezas de otras firmas que también están disponibles en The Line.

La noche en NAVE terminó con una fiesta a cargo del colectivo de música electrónica FOMO, con los DJs Enemigo y Beto al mando de la mesa de sonido.

El gerente general de The Line Group, Pablo Olivares, dice a La Tercera: “Quisimos invitar a nuestros clientes a vivir una noche única, distinta, una fiesta en donde nosotros junto a las marcas que trabajamos podamos mostrarles las cosas que están pasando en nuestras tiendas”.

La empresa tiene previsto abrir una nueva tienda en Cenco Costanera el próximo 10 de abril, en donde además de las firmas mencionadas habrá prendas y zapatillas de marcas como Lacoste, New Era, Vans y New Balance, por mencionar solo algunas.