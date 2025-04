Quintana y declinación de Vodanovic: “Quiero despejar este mito de que puede haber habido la más mínima presión del PPD”

Solo 15 días transcurrieron desde que el Partido Socialista (PS) levantara como carta presidencial a la timonel de la colectividad Paulina Vodanovic y la parlamentaria declinara la candidatura.

En el programa de streaming de La Tercera, ‘Desde la Redacción’, Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia, colectividad que espera sumar el apoyo de los socialistas a su carta presidencial -Carolina Tohá-, abordó el escenario que se abre y la decisión de Vodanovic.

“Muestra de generosidad con el pacto”, es una “valiosa la decisión”, dijo el timonel, agregando que “desde la vuelta a la democracia ambos partidos nunca han caminado por senderos distintos en miras a la presidencial. Había un riesgo importante de que esta fuera la excepción, puede que no, pero somos súper respetuosos”.

En esa línea agregó inmediatamente que “no hemos tenido ninguna presión al Partido Socialista, en ningún momento, nunca”. “Quiero despejar este mito de que puede haber habido una presión, la mínima presión. No ha habido ninguna presión, hemos sido institucionales”, enfatizó, en cuanto a la directiva, agregando que con Vodanovic tuvo “solo un encuentro” en estos 15 días, que fue luego de que el comité central del PS resolviera su candidatura y solicitado por la senadora.

Quintana también dijo que “no ha habido ofrecimientos” de cupos parlamentarios a cambio del apoyo presidencial. “Hay que descartarlo. No es así”, “no tiene nada que ver (la parlamentaria) con la primaria”, planteó.

“Prefiero quedarme con los dichos de Paulina y no con otras voces”

El senador fue consultado también por voces socialistas que no están por apoyar a Tohá como carta a La Moneda.

“No nos vamos a detener en algunos dichos”. “Paulina ha sido generosa en una decisión que no ha sido fácil y ha manifestado que (...) hay que apoyar a Carolina Tohá. Prefiero quedarme con los dichos de Paulina y no con algunas voces que han surgido en las últimas horas por, probablemente, distintas motivaciones”.

Consultado sobre cuáles serían esas motivaciones dijo: “A ver, para nadie es un misterio que Carolina Tohá, como ministra del Interior, tenía un carácter como el que le conoce la oposición, con convicción, con firmeza. Yo mismo en la comisión de Seguridad más de alguna vez tuve una diferencia fuerte con ella, pero eran diferencias desde el punto de vista legislativo. No me quedo pegado en esas cosas, en eso consiste la política. Si yo no entiendo eso, bueno, en qué estamos. Al revés, eso es lo que necesita el país: claridad en las ideas, convicción y es lo que hace que Carolina Tohá sea la más preparada para gobernar. No lo dice solo nuestro mundo, también lo dice la oposición en privado".