STARTUPS: ¿Quién sigue después de NotCo, Cornershop y Betterfly?

Con la premisa de que cualquier persona, independientemente de sus ingresos, edad o género, pueda invertir sus ahorros en un portafolio optimizado con bajas comisiones, Fintual nació hace cinco años. Para hacerse una idea, solo en el último año el patrimonio administrado por esta startup pasó de US$ 80 millones a más de US$ 540 millones, alcanzando más de 57 mil clientes al cierre de junio de 2021. Y la meta es llegar a los US$ 1.000 millones a fines de año.