Charles Forsman, creador de la novela gráfica Esta mierda me supera: “Esta pandemia inspirará obras en el futuro”

Sydney querría que su padre estuviera vivo y que su madre conversara más con ella. También desearía que su hermano menor no fuera el niño símbolo de la familia, contrastando con sus notas relativamente bajas. Pero antes que nada y después de todo, querría poder encajar en algún sitio, encontrar amor entre sus pares y dejar de patear piedras. Es una tarea difícil: tiene 17 años, la edad de la adolescencia y de la rebeldía con y sin causa.

Sydney, o Syd para sus conocidos, es la protagonista de Esta mierda me supera, serie en siete episodios de Netflix que comenzó a emitirse el 26 de febrero y que ha alcanzado especial repercusión en medio de la pandemia de coronavirus.

El creador de la novela gráfica en que se basa Esta mierda me supera (en inglés es I’m not ok with this) ha echado mano a sus viejos recuerdos de los años de la secundaria para energizar sus historias gráficas. Eso sí, los libros de Charles Forsman (1982) son bastante más oscuros y nihilistas que las versiones audiovisuales de ellos. Su otro título más conocido es The end of the f***cking world, también con muchachos del colegio y, por cierto, adaptado a una serie en el mismo servicio de streaming.

La obra acaba de ser editada en español por el grupo editorial Random House y está disponible en Chile. Desde su casa en el estado de Massachusetts, donde maneja su propia editorial, responde por mail a Culto.

-¿Qué le atrae de la adolescencia?

-Mi interés radica en examinar mi propia experiencia juvenil. Estaba muy deprimido y simplemente no encajaba en mi generación. Quería crecer y acabar de una vez. Pero al mismo tiempo, tuve algunos grandes lazos con amigos y eso lo hizo todo más divertido. Hay algo en mi mente que me pide seguir volviendo a esa época. Creo que sólo estoy tratando de poner mis sentimientos en el papel.

-¿Cuál fue su reacción al ver a sus personajes en Netflix?

-Es una experiencia bastante extraña. Hice mi mejor esfuerzo para separar la serie de los libros y puede ser un poco abrumador ver los programas en el sentido de que hay muchas cosas personales en esos caracteres. También deseaba que quienes hacían la serie no se sintieran en deuda con mi libro. No me gusta cuando las adaptaciones intentan crear un facsímil.

-¿Qué opina de la versión televisiva de Esta mierda me supera?

-Me gusta. Se siente un poco más ligera que mi libro. Mi trabajo tiende a ser bastante oscuro, por lo que puedo entender la inclinación a suavizarlo un poco. Me hubiera gustado poder ver una serie así cuando yo era adolescente en los años 90.

-¿Cómo está viviendo la epidemia de coronavirus?

-Es horrible. Estoy bastante indignado por la reacción de mi país. Definitivamente los servicios estatales de salud deberían haber estado mejor equipados para enfrentar esta situación. Al menos yo estoy bien: mi novia y yo estamos en cuarentena con nuestros gatos tratando de seguir trabajando en los cómics.

-¿Es posible inspirarse en esta situación para escribir un nuevo libro ?

-Estoy seguro de que en el futuro se abrirá camino en el arte y trabajo de muchas personas. Inspirara obras, libros o series. Especialmente dentro de 30 años, cuando quienes hoy son niños comiencen a mirar atrás y empiecen a contar historias de este tiempo. Yo personalmente no me propongo incorporar elementos ahora de una manera tan obvia, pero estoy seguro de que en el futuro si funcionará.