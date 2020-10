Diez películas sobre la Segunda Guerra Mundial en Netflix

La batalla de Midway

Encaramado a una plataforma, que lo volvía un blanco fácil para las balas japonesas, el director John Ford filmó un documento histórico. Se trata de la película que registra los sucesos de la sangrienta y decisiva batalla de Midway, en el frente del Pacífico, que enfrentó a EE.UU y Japón, en junio de 1942 (y que a su vez, inspiró filmes posteriores, como la de 2019). Ford, quien contaba con prestigio en Hollywood gracias a cintas como Las uvas de la ira (1940) o La diligencia (1939), colaboró con el gobierno estadounidense en la guerra y sorprendió al público al filmar en color los acontecimientos. Y aunque fue reconocido, la realidad de la guerra lo impactó. Tiempo después, pasó tres días seguidos bebiendo alcohol tras filmar el desembarco en Normandía, horrorizado por la masacre.

Rescatando al soldado Ryan

Con una brutal secuencia inicial de 27 minutos, que recrea el asalto de la playa Omaha durante el desembarco aliado de Normandía, el 6 de junio de 1944, arranca la cinta dirigida por Steven Spielberg. Pero tras el combate, se inicia la trama. Un grupo de soldados, comandado por el serio y reservado capitán John Miller (Tom Hanks), debe encontrar y poner a salvo a un recluta, el joven James Francis Ryan (Matt Damon), quien perdió a sus tres hermanos en combate y se le ha permitido regresar a casa. El filme fue un éxito de taquilla en 1998 y le dio a Spielberg el Oscar a Mejor Director.

Das Boot

La vida en el interior de un submarino, es el eje del filme alemán Das Boot (1981), dirigido por Wolfgang Petersen (Troya, La Historia sin Fin). Inspirada en el libro del mismo título de Lothar-Günther Buchheim, narra la historia del U-96, y sus peligrosas misiones de patrullaje durante la Segunda Guerra Mundial, en que debe enfrentar a las unidades navales británicas. Pero también detalla las tensiones propias de la tripulación liderada por el capitán Henrich Lehmann-Willenbrock (Jürgen Prochnow), en una nave cuyo espacio es reducido y siempre mantiene una incómoda sensación de peligro. El éxito del filme le abrió las puertas de Hollywood tanto a Prochnow como a Petersen.

The Negro Soldier

Otra película de propaganda producida por el gobierno estadounidense durante los días de la Segunda Guerra Mundial. La dirección estuvo a cargo de Frank Capra, un inmigrante siciliano, quien dirigió la serie de siete documentales Why we fight, para convencer a la población de apoyar el esfuerzo bélico contra las potencias del eje. En The Negro Soldier, el filme apunta a una audiencia en particular: los afroamericanos. Nada menor, considerando que entonces regían las leyes de Jim Crow que permitían la segregación racial. El filme recuerda las hazañas de los afroamericanos en la historia de EE.UU (de Crispus Attucks a Joe Louis), pero también intenta proyectar un mensaje universal.

La lista de Schindler

Conmocionado por el horror de la persecución a los judíos, un empresario alemán afiliado al partido Nazi, Oskar Schindler, decide disponer de su fortuna para salvar a cuantos pueda de la muerte. Así, urde un plan para hacerlos pasar como trabajadores de una fábrica de productos esmaltados. Pero el curso desfavorable de la guerra para los alemanes pondrá las cosas todavía más difíciles. Esa es la lucha que guía la trama de La lista de Schindler (1993), película de Steven Spielberg inspirada en una historia real. Con un soberbio Liam Neeson en el rol principal y la partitura de John Williams, el filme se llevó los premios a Mejor Película y Mejor Director en los Premios Oscar.

Operación Final

Esta película de 2018, narra la historia de la localización y captura en Argentina, de Adolf Eichmann, el hombre responsable de implementar la llamada “solución final”, o exterminio de la población judía en los territorios ocupados por los alemanes hacia el final de la guerra. El reparto del filme tiene a Oscar Isaac como el agente del Mossad, Peter Zvi Malkin, el inglés Ben Kingsley como Eichmann y Simon Russell Beale en el rol del Primer Ministro israelí, David Ben Gurión. Se trata de una producción que tuvo críticas mixtas, pero que narra el lado más humano de una historia más conocida por sus embrollos políticos y diplomáticos, además del célebre ensayo de Hannah Arendt.

Hasta el último hombre

Un soldado que no dispara puede ser héroe. Le ocurrió al objetor de conciencia, Desmond Doss, quien tuvo una destacada participación en la extenuante batalla de Okinawa (1945), en el frente del Pacífico, la que le valió ser condecorado por el Presidente Harry Truman. En esta salvó nada menos que a setenta y cinco compañeros, pese a que muchos se burlaban de él por su negativa a portar armas. La historia fue llevada a la pantalla en 2016, bajo la dirección de Mel Gibson y tiene al actor Andrew Garfield (The Amazing Spiderman) en el rol protagónico.

El fotógrafo de Mauthausen

Esta cinta española del año 2018, se basa en la historia real del catalán Francisco Boix, un fotógrafo que combatió en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, quien es apresado y conducido al campo de concentración de Mauthausen (Austria) en la IIGM. Allí trabaja en el laboratorio fotográfico de las SS, lo que aprovecha para retratar los abusos y los crímenes cometidos contra los prisioneros. Su idea es usar las imágenes para probar lo que sucede allí, por lo que deberá arriesgarse para esconder y salvar los negativos. Allí comienza la aventura.

Playing for Time

Originalmente esta fue una película para televisión estrenada en 1980, con el guión del célebre dramaturgo, Arthur Miller. Se trata de una adaptación de las memorias de la pianista y compositora Fania Fénelon (interpretada por Vanessa Redgrave en la pantalla), quien se salvó de la muerte en el campo de concentración de Auschwitz, gracias a su participación en la Orquesta de Mujeres. Esta tenía la dura misión de tocar durante jornadas extenuantes, para las trabajadoras y los oficiales nazis, quienes a menudo humillaban a las artistas. Pero ellas entienden que cada nota en su instrumento y cada melodía cantada con sus voces gastadas, es un poco más de tiempo de sobrevida.

Dunkerque

Tres historias se cruzan en la trama de Dunkerque (2017), la celebrada película de Christopher Nolan (Interstellar, la trilogía de Batman), que toma como eje la evacuación de las derrotadas tropas británicas desde Francia, durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de las vivencias de diferentes sujetos, quienes deben enfrentar no solo el ataque constante de los enemigos, sino que las tensiones propias de la condición humana ante una situación límite. Estas pueden resultar tan o más peligrosas que las bombas de los alemanes. Los acongojados son interpretados , entre otros, por Tom Hardy, Fionn Whitehead, Jack Lowden y el cantante Harry Styles.