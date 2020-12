Director de Dune en picada contra Warner: “No hay absolutamente ningún amor por el cine, ni por el público aquí”

El anuncio fue tan repentino como macizo. A principios de diciembre, Warner Bros. dijo que todas sus películas de 2021 se estrenarán simultáneamente en las salas de cine y en HBO Max. Entre los títulos, se encuentran The Suicide Squad de James Gunn y Dune de Denis Villeneuve, quien —siguiendo la línea de las declaraciones de Christopher Nolan a The Hollywood Reporter, en donde calificó a la plataforma como “el peor servicio de streaming”— compartió una columna de opinión en la que critica la medida y argumenta por qué es dañina tanto para la audiencia como para la industria cinematográfica.

“Con esta decisión, AT&T —conglomerado al que pertenece Warner— ha secuestrado a uno de los estudios más respetables e importantes de la historia. No hay absolutamente ningún amor por el cine, ni por el público aquí”, detalla en el escrito publicado por Variety, mientras que según los datos que expone, la compañía de telecomunicaciones enfrenta una deuda de 150.000 millones de dólares, cifra que se ha profundizado con las bajas recaudaciones de HBO Max. “Es un intento desesperado por llamar la atención”, añade.

Desde la visión del director, el cine “es una colaboración que depende de la confianza mutua del trabajo en equipo y Warner Bros. ha declarado que ya no está en el mismo que nosotros”, sentenció, para después comentar que es necesario que “la audiencia entienda que el streaming por sí solo no puede sostener a la industria cinematográfica como la conocíamos antes de la pandemia; este puede producir un gran contenido, pero no películas del alcance y escala de Dune”.

La molestia de Villeneuve y sus colegas se debe a que esta medida obstaculiza que sus cintas puedan recaudar las ganancias esperadas por venta de entradas, además de que el hecho de que estén disponibles en formato digital, también facilita que sean pirateadas ilegalmente. Asimismo, el canadiense asegura que el riesgo de contagio no debiese ser un factor influyente en la decisión de la compañía, debido a que postergó el estreno del filme para octubre de 2021, mes en el que según relata, “la ciencia nos dice que todo debería volver a la normalidad”.

“Dune es por lejos lo mejor que he hecho. Mi equipo y yo dedicamos más de tres años de nuestras vidas para hacerla una experiencia única. La imagen y el sonido fueron meticulosamente diseñados para ser vistos en los cines”, comenta, para luego sentenciar que “en esas oscuras salas, las películas capturan nuestra historia, nos educan, alimentan nuestra imaginación y elevan e inspiran nuestro espíritu colectivo. Ese es nuestro legado”.