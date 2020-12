Los mejores covers acústicos de Chris Cornell

“One”

Como parte de los sets de sus conciertos, Chris Cornell se propuso un ejercicio muy melómano, pero que da cuenta de su talento. Con la base melódica y armónica de la canción "One" de U2, original del disco Achtung Baby, el de Seattle cantaba la letra de la canción del mismo nombre de Metallica, incluida en el álbum ...And Justice for All. Con una facilidad que demostraba su habilidad como compositor, el músico logra "juntar" ambas creaciones. El público chileno pudo escuchar esta interpretación en su presentación de 2016 en el Teatro Municipal.

"Billie Jean"

Cornell logró darle una vuelta al clásico de Michael Jackson. Lo despojó de su lenguaje pop y con una interpretación intensa, cargó la canción de dramatismo casi como si fuera una balada. Con las notas largas mantenidas con su habitual tono áspero, marca de la casa, el músico lograba crear una atmósfera casi solemne a la que era difícil no tomar atención. Una muestra de su talento como compositor, para arreglar solo con guitarra y la voz.

"Nothing compares 2 U"

El tema compuesto por Prince que popularizó con mayor éxito la irlandesa Sinead O'Connor, también fue revisado por Cornell. Con su interpretación intensa, no destiñe frente al dramatismo que le inyectó O'Connor, pero en este caso su lectura tiene ciertos guiños folk, e incluso se permite jugar con diferentes matices al dejar secciones solo para destacar la voz.

"Redemption song"

Lo interesante de la aproximación de Cornell a “Redemption song”, grabada originalmente por Bob Marley como parte del álbum Uprising, el último que el jamaiquino lanzó en vida, es que a pesar de que ambas

cuentan con arreglos de instrumentos acústicos, suenan diferentes. Es decir, el ex vocalista de Soundgarden logra imponer su propia imaginación a la composición, incluso con ciertos matices de mayor intensidad hacia el final, en donde saca a relucir su background rockero. En alguna ocasión la cantó en vivo junto a su hija Toni.

"A day in the life"

Un desafío no menor es cubrir "A day in the life" la canción que cierra el mítico disco Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band, de The Beatles. No solo porque la original tiene dos crescendos orquestales ineludibles (que Cornell suma con maestría), sino que debe hacer justicia a la conmovedora interpretación original de John Lennon. En este caso, Cornell sortea la prueba con elegancia, tocando la canción de manera fiel a la original, pero incrustando sus clásicas marcas vocales, sus inflexiones y su habilidad para las notas largas, especialmente en la parte del "ahhhh". Conmovedora.